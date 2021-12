VeChain enroulé et prêt à sortir à 0,21 $ | Cryptomonnaie

Le prix de VeChain développe un trio de conditions de cassure haussière indiquant une augmentation substantielle.

VeChain est susceptible de devenir un leader sur le marché des altcoins.

Il existe des risques de baisse immédiats limités pour VeChain.

Le prix de VeChain est positionné pour un énorme piège à traders, qui donnerait un pic de plus de 80%. Le graphique en points et chiffres de 0,002 $/3 cases montre pourquoi une cassure au-dessus de 0,126 $ pourrait initier un pic éclair plus haut.

Le prix de VeChain est prêt à éclater, brisant tous les espoirs des vendeurs à découvert existants et futurs

Le prix de VeChain a une combinaison rare de trois signaux puissamment haussiers sur son graphique Point and Figure. Et les trois signaux sont considérés comme authentiques ou confirmés si VeChain atteint l’entrée de la longue configuration hypothétique. Les trois signaux sont les suivants :

Une entrée à 0,128 $ confirme une cassure ascendante du triple sommet. Une entrée à 0,128 $ confirme un modèle Bear Trap Point and Figure. Une entrée à 0,1280 $ brise l’angle dominant du marché baissier et convertit VeChain en un marché haussier.

Il est rare d’avoir une collection aussi importante de signaux de retournement haussier présents au même niveau de prix. En raison de ces trois signaux, ils exacerbent l’objectif de profit projeté de la méthode de la cible de profit vertical. Par conséquent, l’objectif de profit de 0,21 $ n’est qu’un cheveu en dessous de l’expansion de 100 % de Fibonacci à 0,212 $.

L’entrée longue théorique est un ordre stop d’achat à 0,128 $, un stop loss à 0,120 $ et un objectif de profit à 0,21 $. L’idée de transaction longue est invalidée si le prix de VeChain passe en dessous de la zone de valeur de 0,106 $.

VET/USDT 0,002 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

En cas de faiblesse au cours du week-end (ce qui est toujours une possibilité pendant les séances de trading du week-end), le risque de baisse devrait être limité au retracement de Fibonacci de 38,2 % à 0,072 $.