AVAX récupère brièvement mais Avalance risque une autre correction de 30% | Cryptomonnaie

Le prix d’AVAX a été soumis à une forte pression de vente.

Les traders tentent un rallye de soulagement, mais la structure à court terme semble faible.

Une correction plus profonde est probable avant qu’une nouvelle reprise puisse se produire.

Le prix AVAX a chuté de 31% par rapport au plus haut historique établi le 21 novembrest. Depuis lors, il a récupéré plus de 25 % de cette perte jusqu’à ce qu’il subisse une nouvelle pression vendeuse contre certains niveaux clés d’Ichimoku.

Le prix AVAX continuera à baisser, la correction n’est probablement pas terminée

Le prix AVAX a montré quelques signes précurseurs de la vente massive qu’il a connue entre le 21 novembrest et 26 novembree a été terminé. Cependant, alors qu’AVAX s’approchait du Tenkan-Sen et du Kijun-Sen, les vendeurs sont entrés et ont continué à faire pression sur AVAX plus au sud, culminant avec une baisse de 10 % sur le chandelier de jeudi avec une clôture en dessous du Tenkan-Sen et du Kijun-Sen.

La séance de négociation de vendredi a donné lieu à quelques achats, mais les traders luttent actuellement contre le Kijun-Sen et le Tenkan-sen, encore une fois, au niveau de prix de 113 $. De plus, la configuration actuelle du swing indique que les traders auront beaucoup de mal à pousser plus haut.

La zone cible probable vers laquelle le prix AVAX se déplacera est la zone de valeur de 80 $. Le retracement de Fibonacci à 38,2 %, l’expansion de Fibonacci à 100 % et Senkou Span A partagent la zone de valeur de 80 $. Cependant, les traders doivent faire attention à la minceur du profil de volume 2021 à 80 $.

Graphique Ichimoku quotidien AVAX/USDT

Étant donné que les crypto-monnaies ont un mouvement de réversion moyen typique entre 40 % et 60 %, un retracement au retracement de Fibonacci à 50 % à 65 $ est sans aucun doute un mouvement à forte probabilité également. Un nœud majeur de volume élevé dans le profil de volume s’ajoute au niveau de prix de 65 $ en tant que support pour le prix AVAX.

Mais un mouvement correctif significatif n’est en aucun cas une certitude. AVAX est toujours dans un marché haussier évident. Une clôture au-dessus de la zone de valeur de 135 $ invaliderait probablement toute attente de mouvement correctif à court terme.