Floki Inu prend la tête alors que Dogecoin et Shiba Inu sont à la traîne | Cryptomonnaie

Le prix Floki Inu prend l’initiative et pousse plus haut.

Le modèle Bullish Point and Figure laisse présager une augmentation massive des prix si l’élan est maintenu.

Les risques de baisse existent mais restent limités par rapport à ses pairs.

Le prix de Floki Inu prend la tête contre Dogecoin et Shiba Inu. Dogecoin continue de patauger et de marcher sur l’eau près de la zone de valeur de 0,21 $, toutes les tentatives récentes pour casser plus haut étant rapidement vendues. De même, Shiba Inu fait face à une pression de vente continue et risque un déplacement plus profond vers le sud.

Le prix du Floki Inu grimpe de plus de 15%, poursuivant un rallye massif de six jours

L’action des prix Floki Inu, par rapport à ses pairs, est le leader actuel du pack de pièces de monnaie meme. Après avoir atteint un creux majeur récent près du niveau de 0,0001 200 $, il a connu une belle hausse – une qui semble se poursuivre.

Sur le graphique des points et chiffres d’inversion de 0,0000200 200 $/3 boîtes, le prix de Floki Inu a développé un double sommet. Parce que la colonne O précédente a imprimé un O en dessous du double fond, si Floki Inu imprime un X de plus au-dessus de la colonne actuelle, cela confirmerait un piège à traders. Cependant, la récente poussée pourrait subir un recul temporaire.

FLOKI/USDT 0,00002 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Une opportunité d’entrée longue théorique est un ordre stop d’achat à 0,0002400 $, un stop loss à 0,0001800 $ et un objectif de profit à 0,0004200 $. Cependant, il y a une mise en garde à cette configuration commerciale. L’entrée n’est valable que s’il y a un triple-top ou un triple-top fendu. Une exigence pour cette entrée commerciale est une nouvelle colonne d’inversion d’Os pour se former mais ne pas descendre en dessous de 0,0001 000 $.

L’entrée longue théorique est invalidée si la nouvelle colonne O tombe à 0,0001 000 $. Ainsi, au lieu de cela, le prix de Floki Inu pourrait faire face à une forte baisse de 30% pour tester les plus bas annuels.