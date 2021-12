Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, XRP : les marchés de la crypto pourraient freiner | Cryptomonnaie

La congestion et l’indécision des prix du Bitcoin se poursuivent, mais des opportunités se développent des deux côtés.

Le prix de l’Ethereum échoue une cassure haussière au-dessus de son drapeau baissier, menaçant de continuer vers le sud.

Le prix XRP est positionné à un point décisif, planant au-dessus du support final qui pourrait pousser Ripple en dessous de 0,80 $

Le prix du Bitcoin reste à l’intérieur du Cloud au sein du système Ichimoku Kinko Hyo, indiquant une volatilité et une incertitude continues. Le prix de l’Ethereum n’a pas réussi à clôturer au-dessus du drapeau baissier mardi, mais la structure haussière reste. Le prix XRP tenant à peine le support, pourrait baisser plus bas.

Le prix du Bitcoin développe des opportunités sur ses graphiques Point et Figure

Le prix du Bitcoin reste bloqué à l’intérieur du Cloud sur le graphique Ichimoku quotidien, offrant peu d’opportunités ou de conseils lorsqu’il est vu à partir de ce style de graphique. Cependant, les graphiques en points et en chiffres réduisent le « bruit » associé aux graphiques en chandeliers japonais et se concentrent uniquement sur l’action des prix, donnant une image plus claire du comportement de Bitcoin et du type d’opportunités commerciales existantes.

Une configuration de transaction longue théorique existe avec un ordre d’achat stop à 60 000 $, un stop loss à 58 000 $ et un objectif de profit à 66 000 $. Cette entrée hypothétique est exceptionnellement haussière pour deux raisons. Premièrement, l’entrée est une cassure au-dessus d’un triple sommet, et deuxièmement, l’entrée confirme un puissant modèle de retournement haussier en Point and Figure connu sous le nom de Bearish Fakeout.

BTC/USD 500 $/3 boîtes Tableau des chiffres et des points d’inversion

L’idée longue théorique est invalidée si la colonne O actuelle passe en dessous de 55 000 $.

Du côté court du commerce, une idée courte hypothétique est un ordre stop de vente à 53 000 $, un stop loss à 56 000 $ et un objectif de profit à 44 000 $. L’entrée confirme l’un des modèles d’entrée courte les plus recherchés de Point and Figure, une catapulte baissière. De plus, un stop suiveur d’une à deux cases pour protéger les bénéfices implicites aiderait à atténuer tout faux-semblant d’action des prix qui pourrait se produire.

BTC/USD 1 000 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

La configuration courte hypothétique est invalidée si l’idée longue ci-dessus est déclenchée.

Le prix de l’Ethereum baisse à l’intérieur du drapeau de l’traders

L’action des prix d’Ethereum, à première vue, semble baissière car elle est revenue à l’intérieur du drapeau baissier dans lequel elle se négocie depuis le 17 novembre. Cependant, le graphique des points et chiffres d’inversion de 50/3 boîtes d’Etheruem révèle une configuration haussière probable qui pourrait propulser Ethereum vers de nouveaux sommets historiques. La configuration longue possible est un ordre stop d’achat à 4 850 $, un ordre stop à 4 600 $ et un objectif de profit à 6 250 $.

ETH/USD 50 $/3 boîtes Tableau des points d’inversion et des chiffres

L’entrée longue possible est invalidée si le prix Ethereum déplace la colonne O actuelle en dessous de la zone de valeur de 4 200 $.

Prix ​​XRP sur le fil du rasoir, avertissant d’un effondrement général si les traders ne parviennent pas à maintenir le support

Le prix du XRP est actuellement confronté au niveau de support le plus critique pour le reste de 2021. Sur le graphique hebdomadaire, le XRP est actuellement inférieur au Cloud et au Tenkan-Sen et se maintient à peine au-dessus du niveau de support final d’Ichimoku – le Kijun-Sen (0,96 $). ). De même, le Chikou Span a du mal à rester au-dessus du corps du chandelier où il se trouve. Si XRP ferme le chandelier hebdomadaire en dessous de 0,89 $, cela placerait le Chikou Span en dessous du corps des chandeliers et la clôture en dessous du Kijun-Sen, déclenchant probablement une vente vers la zone de valeur de 0,80 $.

Graphique Ichimoku hebdomadaire XRP/USDT

Cependant, si les traders XRP peuvent maintenir le XRP au-dessus du Kijun-Sen et fermer le graphique hebdomadaire avec le Chikou Span au-dessus du corps des chandeliers, alors l’élan pourrait rapidement changer en faveur des acheteurs. En conséquence, un piège à traders se formerait probablement et cet élan pourrait générer la pression nécessaire pour pousser le XRP à une clôture au-dessus de 1,17 $. Si cela se produit, XRP se convertira en un marché haussier à part entière, commençant une nouvelle poussée vers les zones de valeur de 2,00 $ et 3,00 $.