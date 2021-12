Les détenteurs de Cardano s’inquiètent d’une correction de 25% avant l’ADA | Cryptomonnaie

Cardano voit les traders rejetés contre le pivot mensuel et la ligne de tendance descendante.

Les traders ADA peuvent pousser l’action des prix en dessous du support de 1,67 $.

Une correction de 25 % pourrait se produire alors que davantage de traders se retirent de leur position à mesure que le support s’estompe.

Cardano (ADA) a vu des traders essayer de lever le poing et de lutter contre la tendance à la baisse qui s’était poursuivie pendant la plus grande partie du mois de novembre. Un bref support à 1,40 $ a redémarré une tendance haussière le 29 novembre qui a duré jusqu’à jeudi. Le prix de l’ADA a cependant été fermement rejeté, puis a vu une pression de vente accrue alors que davantage de shorts ont bondi sur la tendance baissière alors qu’il est passé en dessous de 1,67 $. En l’absence de soutien immédiat à proximité, une correction de 25 % pourrait être en cours avant qu’ADA ne trouve un certain soutien.

Les traders Cardano dépassent l’action des prix

Le prix de Cardano n’a pas réussi à amorcer une tendance haussière après avoir été continuellement rejeté par la ligne de tendance descendante noire et le pivot mensuel à 1,180. Maintenant, les traders cherchent à réussir dans leur tentative de pénétrer le support à 1,67 $, ce qui, s’il se brise, les verra baisser les prix.

Le prix de l’ADA est maintenant suspendu et semble assez baissier, avec le premier support proche d’une ligne de tendance ascendante orange à plus long terme autour de 1,39 $. Cela entraînerait une correction de 25% et une dévaluation de son prix et verrait les traders fuir la scène. remise intéressante.

Graphique journalier ADA/USD

Si les traders devaient revenir – en raison d’un vent arrière global émergeant sur les marchés mondiaux, disons – attendez-vous à une cassure réussie au-dessus de la ligne de tendance descendante noire et du pivot mensuel pour tester 1,90 $ et 2,0 $. Cette zone s’avérera difficile à casser en raison de deux résistances cruciales très proches l’une de l’autre. Une fois passé, le prix pourrait exceller davantage vers 2,21 ou 2,74.