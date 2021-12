Solana reprend sa tendance haussière vers un nouveau record à 300 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Solana continue d’acheter parallèlement à la ligne de tendance haussière actuelle.

Les traders SOL ne font face à aucune résistance réelle avant d’atteindre des sommets historiques.

Les vents contraires actuels pourraient ralentir la tendance haussière et une cassure en dessous de la ligne de tendance une réponse d’achat à la baisse.

Le prix de Solana (SOL) est dans une tendance haussière ferme avec des traders se tenant à une ligne de tendance ascendante verte pour le soutien alors que les bougies vertes montent plus haut. . À ce rythme, le prix du SOL devrait atteindre de nouveaux sommets historiques d’ici la semaine prochaine à environ 300 $. Les seuls éléments qui pourraient ralentir la tendance sont les vents contraires de Covid et les turbulences du marché mondial, mais même ceux-ci ne semblent pas assez forts pour vraiment arrêter la tendance haussière.

Les traders Solana ciblent 300 $ comme objectif de profit ultime

Le prix de Solana connaît un rallye stable et solide avec des jours de bourse consécutifs atteignant de nouveaux sommets. Bien que l’indice de force relative (RSI) monte en flèche vers la zone de surachat, il reste encore beaucoup de hausse et la raideur du rallye est relativement douce. Par conséquent, les traders peuvent ajouter aux positions quotidiennes et enregistrer des gains sans que la tendance ne s’essouffle.

Le prix du SOL devrait atteindre un niveau record vers la semaine prochaine. Une compression est probable par rapport au plus haut historique existant à 267,52 $ qui servira de référence. La ligne de tendance ascendante fournira alors le côté incliné d’un triangle haussier. Une percée dans la base entraînera une accélération des achats et un pic rapide vers 300 $. Une fois sur place, attendez-vous à une légère atténuation du rallye, car le RSI sera alors suracheté et conduira probablement les investisseurs à encaisser certains gains.

Graphique journalier SOL/USD

Si la ligne de tendance ascendante verte se brise, cependant, attendez-vous à un retour rapide vers 219,75 $, ce qui devrait fournir une première ligne de défense où les traders voudront essayer de maintenir la tendance haussière intacte. Si les vents contraires commencent à peser davantage, attendez-vous à une courte pause et à une reprise de l’action des prix SOL à la moyenne mobile simple (SMA) de 55 jours, à 206 $. Même le niveau psychologique de 200 $ serait un facteur supplémentaire qui pourrait probablement limiter toute nouvelle correction, donnant aux traders trois bonnes raisons et points d’entrée pour acheter la baisse avant de récupérer et de grimper vers de nouveaux sommets historiques à 300 $.