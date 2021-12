Les traders Uniswap attendent un catalyseur pour la cassure à 30 $ | Cryptomonnaie

Le prix Uniswap forme une tendance haussière mineure, mais deux grandes AG maintiennent le prix sous pression à la hausse.

UNI voit les traders augmenter leurs achats alors que les investisseurs attendent une cassure pour ajouter de nouvelles positions.

Attendez-vous à un pop rapide au-dessus de 25 $, ce qui déclenchera un nouveau rallye vers 33,87 $.

Uniswap (UNI) a lancé une nouvelle tendance haussière le 26 novembre, mais les investisseurs sont maintenant perplexes, car les moyennes mobiles simples (SMA) de 55 jours et de 200 jours forment un plafond empêchant une nouvelle hausse. L’indice de force relative (RSI) montre que les traders sont des abeilles très occupées avec un pic du RSI au-dessus de 50, montrant que les acheteurs se pré-positionnent pour le prochain rallye, qui pourrait survenir dès que des vents arrière favorables émergeront, servant de un catalyseur pour la cassure plus élevée.

Uniswap est prêt pour la cassure, détenant 50% de gains

Uniswap a vu les investisseurs acheter des positions fin novembre, le rallye se maintenant sur une ligne de tendance ascendante à court terme. Les traders hésitent maintenant, car ils essaient mais ne parviennent pas à pousser le prix au-delà de 24 $, en raison d’un blocage formé à la fois par les SMA à 55 jours et à 200 jours. Pendant ce temps, le RSI révèle que les traders et les investisseurs sont très occupés à acheter des morceaux d’Uniswap, cherchant à se préparer à une cassure imminente au-dessus de ces moyennes mobiles.

L’action des prix UNI a besoin d’un catalyseur pour déclencher le fusible pour la pop et la cassure plus élevée. Avec le sentiment actuel du marché, cela pourrait être un titre sur le virus Omicron qui s’avère moins grave et moins dangereux pour la vie ou des titres suggérant que les vaccinations actuelles sont suffisamment résistantes pour combattre cette variante. Tout autre élément qui ferait passer le sentiment du marché mondial au risque ferait tout aussi bien l’affaire.

Graphique journalier UNI/USD

Si ces catalyseurs émergent, attendez-vous à ce que les traders affrontent et franchissent rapidement le R1 mensuel et 27 $, avant de rencontrer la première résistance difficile à 29,09 $. Le prochain objectif de profit à partir de là sera probablement de 33,87 $, ce qui était le plus haut de septembre. À ce stade, le rallye s’arrêtera probablement et s’estompera alors que les traders atteindront un sommet trimestriel et une résistance R2 à 33,27 $ – un niveau de résistance double.

Si un catalyseur n’émerge pas assez rapidement, attendez-vous à ce que les traders reprennent doucement le contrôle et arrêtent la tendance haussière en cassant la ligne de tendance vers 19,29 $. Si des gros titres négatifs sur Omicron faisaient la une, attendez-vous à une accélération en spirale qui entraînerait une chute du cours d’Uniswap vers 12,92 $.