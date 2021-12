Charlie Munger de Berkshire Hathaway veut que les États-Unis interdisent les cryptos comme la Chine | Cryptomonnaie

Charlie Munger considère que les crypto-monnaies sont mauvaises pour les gens et soutient la Chine dans son interdiction des crypto-monnaies. Dans ses précédentes interviews, Munger a mis en lumière le concept d' »excès spéculatif » et d' »asymétrie de richesse ».

Charlie Munger est le vice-président de Berkshire Hathaway, âgé de 97 ans. Munger critique les crypto-monnaies et pense qu’elles n’auraient jamais dû être inventées.

Munger, considéré comme le bras droit de Warren Buffet, a révélé que l’environnement d’investissement actuel était « un peu plus extrême » que ce qu’il avait vu au cours de ses décennies d’expérience. Munger a dit,

Je pense que le boom des dot com était plus fou en termes de valorisations que même ce que nous avons actuellement. Mais dans l’ensemble, je considère cette époque encore plus folle que l’ère dot-com.