Bitcoin confiné à une fourchette familière alors que les actions augmentent avant les données sur la paie | Cryptomonnaie

Bitcoin continue de se négocier dans une fourchette familière alors que les marchés traditionnels présentent un appétit pour le risque amélioré, les investisseurs lorgnant la publication du rapport mensuel sur l’emploi aux États-Unis.

La principale crypto-monnaie se négociait à près de 57 000 $ au moment de la publication, prolongeant une consolidation de trois jours dans la fourchette de 55 800 $ à 59 300 $.

Les actions européennes se sont échangées à la hausse, suivant un rebond du jour au lendemain à Wall Street, qui a vu l’indice S&P 500 bondir de 1,4%. Cependant, les gains ont été au mieux modérés, les préoccupations liées au COVID dominant le sentiment. L’Australie a signalé le premier cas de variante Omicron tôt vendredi malgré la mise en place de restrictions de voyage. Les États-Unis ont également enregistré le premier cas en début de semaine.

Les données sur les salaires non agricoles aux États-Unis, dont la publication est prévue vendredi à 13h30 UTC, devraient montrer que la plus grande économie du monde a créé 550 000 emplois en novembre après 531 000 ajouts en octobre. Le taux de chômage devrait tomber à 4,5% contre 4,6%, tandis que le salaire horaire moyen devrait augmenter de 0,4% en glissement mensuel, selon Netcost-Security.

Le dollar pourrait reprendre sa récente tendance haussière, exerçant une pression à la baisse sur le bitcoin et les prix des actifs, en général, si les données sur la masse salariale renforcent les paris d’une normalisation plus rapide de la politique monétaire par la Réserve fédérale (Fed).

« Une autre augmentation de 500 000+ du chiffre global, une baisse du taux de chômage et une augmentation des revenus horaires devraient tous soutenir les taux américains à court terme, l’idée que la Fed pourrait sortir plus rapidement de sa politique très accommodante », ont noté les analystes d’ING. dans un article de blog.

« Toute baisse plus forte que prévu du taux de chômage (3,8 % a été suggérée comme mesure du plein emploi et du début du resserrement) ou une augmentation plus marquée du salaire horaire moyen (par exemple, plus de 0,4 % d’un mois sur l’autre) pourrait entraîner le dollar plus élevé aujourd’hui », ont ajouté les analystes d’ING.

Grâce à une inflation plus élevée que prévu, les craintes d’une hausse plus rapide des taux de la Fed se sont emparées des marchés ces dernières semaines. Mardi, le président de la Fed, Jerome Powell, a retiré le mot transitoire des discussions sur l’inflation et a déclaré que la banque centrale pourrait envisager d’accélérer le dénouement des achats d’actifs en décembre. Jeudi, la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré au Financial Times que la variante Omicron pourrait alimenter la flambée de l’inflation aux États-Unis en faisant davantage pression sur les chaînes d’approvisionnement et en aggravant les pénuries de travailleurs.

La course haussière de Bitcoin s’est essoufflée ces dernières semaines, permettant un recul de plus de 15 % par rapport aux records.

La crypto-monnaie cherche maintenant à sortir d’un canal baissier représenté par les lignes de tendance reliant les sommets des 10 et 15 novembre et les plus bas des 6 et 19 novembre.

Un chiffre de la masse salariale plus faible que prévu soulèverait des questions sur la capacité de la Fed à diminuer plus rapidement, poussant peut-être le bitcoin, les actions et d’autres actifs à risque à la hausse. « La corrélation du bitcoin avec le S&P 500 a augmenté au milieu de la liquidation générale du marché, renforçant notre hypothèse selon laquelle les investisseurs plus sophistiqués ne considèrent actuellement pas le bitcoin comme un actif refuge, mais comme un actif à risque », note hebdomadaire d’Arcane Research publiée mardi. mentionné.

Coincé dans la zone de soutien

Selon Glassnode, la crypto-monnaie se négocie actuellement dans la zone de support de 55 000 $ à 60 000 $ et pourrait faire face à une résistance supérieure à 60 000 $.

Le marché du bitcoin se situe actuellement dans l’un des plus grands clusters de valeur réalisée. Plus de 2,208 millions de BTC sont passés en chaîne pour la dernière fois entre 55 000 et 60 000 $ », a tweeté Glassnode. « Le prochain grand cluster entre 60 000 $ et 63 000 $ peut agir comme une résistance, tandis que le support peut être trouvé à 50 000 $ et à nouveau à 42 000 $. »