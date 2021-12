Prédiction hebdomadaires Bitcoin: le cas du taureau et de l’traders pour BTC | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin est bloqué entre 60 000 $ et 53 000 $ et ne montre aucun biais directionnel.

Le cas haussier de la crypto pionnière est probable s’il parvient à produire une clôture quotidienne supérieure à 65 000 $.

Cependant, perdre 53 000 $ en tant que support pourrait pousser BTC à retester 50 000 $ ou même à baisser.

Le prix du Bitcoin a connu une récente impulsion haussière qui a fait face à des vents contraires massifs avant de marquer une barrière psychologique cruciale. Avec un biais directionnel et une action instable des prix, la BTC est susceptible de connaître une volatilité massive à mesure que la situation se résout avec le temps.

L’affaire du taureau de Bitcoin

Le prix du bitcoin a atteint un plus bas près de la zone des 53 000 $, mais n’a pas réussi à le retester. Alors que les acheteurs intervenaient, BTC a connu une remontée rapide à 59 269 $ et a manqué de revoir deux barrières de résistance cruciales – le plus haut de la semaine dernière à 59 608 $ et le niveau psychologique de 60 000 $.

Pour que le cas haussier entre en jeu, la perspective technique suggère que le prix du Bitcoin doit transformer le niveau de 60 000 $ en un plancher de support. Cela pourrait marquer le début d’une nouvelle tendance haussière, mais BTC devra entrer dans une zone de haute résistance qui s’étend de 63 000 $ à 65 000 $ et la dépasser pour produire un sommet plus élevé.

Une clôture quotidienne au-dessus de 65 000 $ confirmera les perspectives optimistes. Dans cette situation, BTC fera une course vers le plus haut historique à 69 000 $. Si l’élan haussier persiste, la crypto pionnière atteindra un nouveau record à 77 908 $, coïncidant avec le niveau d’extension de Fibonacci à 161,8%.

Graphique 1 jour BTC/USDT

La baisse de l’offre sur les bourses vient étayer le récit haussier du prix du Bitcoin. Au cours du mois dernier, le nombre de BTC détenus sur des entités centralisées a diminué de 20 000 jetons, ce qui suggère que les investisseurs sont optimistes quant à l’évolution future des prix.

Au contraire, si les investisseurs étaient incertains ou baissiers, ce nombre augmenterait afin qu’ils puissent encaisser leurs positions contre des pièces stables.

Offre de BTC sur le graphique des échanges

L’augmentation de 10 % des adresses actives quotidiennes interagissant avec la blockchain Bitcoin depuis le 1er novembre résume davantage les perspectives haussières des parties concernées. Cette augmentation indique que les investisseurs s’intéressent au BTC aux niveaux de prix actuels et sont plutôt haussiers.

Tableau des adresses actives quotidiennes BTC

Enfin, le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock montre que le prix du Bitcoin est sur le point de s’attaquer à la dernière zone d’approvisionnement qui s’étend de 58 018 $ à 67 413 $. Ici, environ 4,2 millions d’adresses qui ont acheté 2,1 millions de BTC sont sous-marines.

Un pic potentiel de pression d’achat qui pousse BTC à produire une clôture quotidienne au-dessus de 61 461 $ poussera la majorité de ces détenteurs à « In the Money », réduisant ainsi la pression de vente globale. De plus, Bitcoin est déjà sur le point de faire basculer le groupe actuel d’investisseurs de sous-marin à rentable.

Ces détenteurs qui ont acheté près de 2 millions de BTC entre 55 241 $ et 58 018 $ seront « In the Money », si le prix du Bitcoin produit une clôture quotidienne supérieure à environ 57 000 $.

Graphique BTC GIOM

L’étui à traders pour BTC

Alors que le récit optimiste suppose que Bitcoin transforme les 65 000 $ en un plancher de support, il est au mieux spéculatif. Dans le cas où la pression d’achat ne se maintiendrait pas, il y a de fortes chances que les prix chutent à 53 000 $. Cette évolution indiquera l’affinité des teneurs de marché pour pousser le gros crypto plus bas à la recherche de liquidité ou d’inefficacités du marché.

Une clôture quotidienne en dessous de 53 000 $ déclenchera une perspective baissière et fera chuter le prix du Bitcoin à 48 379 $, ce qui est la première ligne de défense. À défaut de se maintenir au-dessus de cette barrière, BTC retestera le plancher de support de 40 657 $ et collectera les liquidités restant en dessous.

Graphique 1 jour BTC/USDT

Le principal facteur de soutien de ces perspectives baissières est le modèle de la valeur marchande à la valeur réalisée (MVRV) sur 365 jours, qui oscille autour d’environ 20 %. Cette métrique en chaîne suit le profit/perte moyen des investisseurs qui ont acheté du BTC au cours de l’année écoulée.

Étant donné que 20% des participants au marché sont bénéficiaires, il est possible que ces investisseurs se déchargent, augmentant la pression de vente et provoquant une chute des prix. Si cela se produisait, le MVRV de 365 jours serait réinitialisé, permettant au prix du Bitcoin d’augmenter de manière incontrôlée.

Graphique MVRV BTC 365 jours

Le taux de financement de BTC sur toutes les bourses met en garde contre cette baisse potentielle. Cette mesure est restée largement positive depuis début septembre, indiquant qu’une majorité d’investisseurs sont optimistes.

Le taux de financement sur les plateformes de négociation de produits dérivés s’élève actuellement à 0,007%, ce qui indique souvent que le marché va surchauffer et éventuellement conduire à un crash éclair.

Tableau des taux de financement BTC

L’intérêt ouvert (OI) pour BTC est une autre mesure en chaîne qui suggère que Bitcoin est suracheté. Environ 14,73 milliards de dollars d’OI peuvent être vus sur tous les échanges dans l’espace crypto. Ce nombre oscille actuellement autour de la même valeur que Bitcoin a vue lors de son premier sommet historique à 64 000 $ à la mi-avril, suggérant un sommet potentiel du marché.

Graphique d’intérêt ouvert BTC

Une correction semble être nécessaire pour réinitialiser certaines de ces métriques vitales en chaîne et donner au prix du Bitcoin un nouveau départ pour une reprise. Pourtant, il y a de fortes chances que BTC puisse lancer de manière préventive une tendance haussière vers de nouveaux sommets s’il brise les barrières de résistance critiques.

En raison de l’ambiguïté, les acteurs du marché doivent prêter une attention particulière au Bitcoin et à la façon dont il s’articule autour de deux niveaux cruciaux – 65 000 $ et 53 000 $. Une clôture quotidienne au-dessus de cette poche de prix peut avoir la force de lancer une nouvelle tendance haussière tout en cassant en dessous validera les perspectives baissières et présentera une opportunité unique pour les investisseurs mis à l’écart de revenir sur le marché.