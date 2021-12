LUNA atteint de nouveaux sommets historiques alors que le dollar DeFi de Terra gagne du terrain | Cryptomonnaie

Le prix de LUNA a affiché une remontée de 56% au cours des 7 derniers jours, atteignant un nouveau record historique à 67,87 $.

Le stablecoin UST soutenu par des algorithmes est le plus grand du genre, entraînant l’adoption de Web3.

Le protocole Anyswap a annoncé un partenariat avec Terra, alimentant un pont inter-chaînes entre TerraUSD et Fantom.

Alors que l’adoption de Web3 prend de l’ampleur, LUNA propulsé par Terra a atteint un nouveau record. Le volume des échanges quotidiens de LUNA a explosé, atteignant 2,26 milliards de dollars aujourd’hui. L’écosystème Terra a annoncé de nouveaux partenariats pour relier TerraUSD avec des jetons de couche 2.

La LUNA de Terra a atteint un nouveau record historique

Les Stablecoins jouent un rôle clé dans l’écosystème crypto. Bien que controversés, ces actifs comblent le fossé entre les monnaies fiduciaires et les crypto-monnaies sur les échanges. Le stablecoin TerraUSD (UST) de Terra a une capitalisation boursière qui a dépassé 1,2 milliard de dollars.

UST est le premier stablecoin algorithmique conçu pour le commerce électronique et a été surnommé le dollar DeFi. L’écosystème de Terra vise à offrir du commerce numérique et de l’argent de nouvelle génération via UST et LUNA.

LUNA a atteint de nouveaux sommets historiques à trois reprises au cours des 30 derniers jours, offrant aux détenteurs des gains de plus de 55%.

À mesure que l’adoption de Web3 augmente, le stablecoin de Terra devient plus pertinent.

Terra a annoncé la nouvelle de son partenariat avec Anyswap Network. Le protocole sans confiance relie les blockchains de couche 1 et de couche 2. UST est maintenant connecté à FTM via un pont à chaînes croisées.

Une nouvelle proposition sur Injective, un protocole d’échange décentralisé de couche 2, propose d’activer les flux de prix de l’écosystème Terra. L’échange propose de lancer des paires UST pour LUNA, Mirror Protocol (MIR) et Anchor Protocol (ANC).

Les analystes ont une perspective haussière sur LUNA de Terra. @BigCheds, un analyste pseudonyme de crypto-monnaie, est optimiste sur la pièce.

$LUNA (USDT) bien qu’incroyablement haussier, nous devons observer : Notez la taille décroissante des corps de bougie réels des 3 dernières bougies terminées. Représentatif de la force de la tendance à la baisse selon la théorie japonaise des chandeliers Peut également faire valoir que les 2 dernières bougies sont une vague élevée pic.twitter.com/r9KJBx4ua5 – Cheds (@BigCheds) 3 décembre 2021

Plus de 7,2 millions de LUNA ont été brûlés au cours de la dernière semaine de novembre, alimentant la hausse des prix de l’altcoin.

Hayden Hughes, PDG d’Alpha Impact, une plateforme de trading social, a déclaré à Bloomberg :