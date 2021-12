Prédiction de prix Dogecoin: DOGE fait allusion à une augmentation de 20% | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin est en baisse, se préparant à une hausse de 20% à 0,239 $.

DOGE pourrait étendre son avantage à 0,256 $ si la pression d’achat augmente.

Une panne de la fourchette basse à 0,183 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix du Dogecoin semble se diriger vers la zone d’inversion à haute probabilité, suggérant qu’une tendance haussière devrait bientôt commencer. Le rallye qui en résulte a de fortes chances de retester le haut de la fourchette et de le dépasser pour établir des sommets plus élevés. Par conséquent, les investisseurs doivent prêter une attention particulière aux niveaux actuels, car ils crient « acheter ».

Le prix Dogecoin pour établir des sommets plus élevés

Le prix du Dogecoin a augmenté de 12% au cours des six derniers jours et se rapproche actuellement du point médian de la fourchette de négociation à 0,205 $. Une baisse en dessous de cette barrière est susceptible de faire chuter DOGE vers la zone d’achat, s’étendant de 0,190 $ à 0,200 $.

Un plongeon dans ce domaine est susceptible de déclencher une activité d’achat accrue, ce qui déclenchera une reprise. Dans cette situation, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix Dogecoin reteste la fourchette haute à 0,227 $. Cependant, les teneurs de marché s’intéresseront à la liquidité restant au-dessus du sommet de 0,238 $. Un nouveau test de ce niveau constituera un run-up de 20%.

Dans un cas très haussier, le prix du Dogecoin pourrait augmenter jusqu’à 0,256 $, ce qui représente une augmentation de 28% par rapport à 0,200 $.

Graphique DOGE/USDT sur 4 heures

D’un autre côté, si le prix Dogecoin ne se maintient pas au-dessus de la zone d’achat, allant de 0,190 $ à 0,200 $, cela indiquera une faiblesse parmi les acheteurs. Ce développement fera tomber DOGE au plus bas de la fourchette à 0,183 $.

Ici, les acheteurs ont une autre chance de revenir s’ils s’associent. Cependant, une clôture quotidienne en dessous de 0,183 $ créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière.