Des recherches universitaires affirment que l’ETH est une réserve de valeur «supérieure» à Bitcoin | Cryptomonnaie

Le rapport souligne les mérites de l’EIP-1559 en tant qu’outil pour faire de l’ETH une crypto-monnaie déflationniste et potentiellement une meilleure réserve de valeur que Bitcoin.

Des chercheurs universitaires australiens ont remis en question la réputation de Bitcoin en tant que meilleur réseau de réserve de valeur en crypto-monnaie, Ethereum étant en passe « de devenir la première monnaie déflationniste au monde ».

Un article du 18 novembre rédigé par quatre chercheurs australiens explique comment la mise à niveau de l’EIP-1559 fait de l’ETH une réserve de valeur potentiellement meilleure. La recherche a été co-écrite par Ester Félez-Viñas de l’Université de technologie de Sydney, Sean Foley de l’Université Macquarie, Jonathan Karlsen de l’Université d’Australie occidentale et Jiri Svec de l’Université de Sydney.

La mise à niveau EIP-1559 d’Ethereum en août a vu le réseau brûler une partie des frais de transaction et plus d’un million d’ETH ont été brûlés sur les 118 583 580 approvisionnements en circulation.

Parfois, selon le rapport, des frais de transaction s’élevant à plus de 50% des 12 000 ETH nouvellement créés par jour sont brûlés grâce à EIP-1559. Ils pensent qu’à mesure que la demande d’Ethereum augmente en raison de son écosystème robuste d’applications financières décentralisées, davantage d’ETH seront brûlés.

Les chercheurs écrivent qu’Ethereum est déjà moins inflationniste que Bitcoin.

En annualisant le taux de création d’Ethereum depuis EIP-1559, l’augmentation attendue de l’offre totale d’Ethereum n’est que de 0,98%, soit moins de la moitié de l’augmentation de 1,99% de l’offre de Bitcoin qui est presque certaine au cours de la même période.

Les chercheurs concluent qu’Ether offre « de meilleures propriétés de couverture contre l’inflation que Bitcoin, et Ether peut donc offrir un stockage de valeur à long terme supérieur à Bitcoin ».

Il y a eu un intérêt croissant pour le plafond fixe de 21 millions de pièces de Bitcoin et son adéquation comme couverture contre l’inflation en raison de l’impression monétaire endémique pendant la pandémie et de l’inflation qui a augmenté pour atteindre 6,2% aux États-Unis en octobre. Cependant, la recherche suggère que les investisseurs peuvent également envisager Ethereum à cette fin.

Les partisans d’Ethereum ont commencé à appeler l’ETH « l’argent ultra sain » en réponse aux Bitcoiners vantant BTC comme « de l’argent dur » ou « de l’argent sain ».

Cependant, les partisans de Bitcoin, comme Michael Saylor, responsable de MicroStrategy, préfèrent Bitcoin car ils le considèrent comme infiniment plus sûr en termes de taux de hachage et plus fiable compte tenu de son offre inchangée et de son protocole rarement modifié. Ethereum a connu une évolution constante et a connu des changements. Saylor a expliqué pourquoi il pense que Bitcoin est la meilleure option dans l’émission de Tucker Carlson le 1er décembre, lorsqu’il a déclaré :

« Le bitcoin est la forme de propriété la plus élevée que la race humaine ait jamais inventée. » MicroStrategy a acheté 414 millions de dollars supplémentaires de Bitcoin le 29 novembre.