L’Inde va réglementer, pas interdire, la crypto: documents du Cabinet | Cryptomonnaie

Les investisseurs crypto indiens se verraient accorder un certain délai pour déclarer leurs avoirs crypto, et doivent ensuite conserver leurs actifs sur des échanges crypto réglementés par SEBI.

Selon les informations des médias locaux, le gouvernement indien ne demandera pas une interdiction pure et simple de la cryptomonnaie et réglementera plutôt le secteur.

Le 23 novembre, Cointelegraph a rapporté que le gouvernement indien envisageait un projet de loi proposant la création d’une monnaie numérique officielle tout en interdisant toutes les crypto-monnaies « privées ».

La nouvelle a déclenché des ventes de panique sur l’échange crypto local WazirX le lendemain, et le libellé vague du projet de loi et le manque de clarification du gouvernement ont depuis laissé de nombreux spectateurs divisés sur les perspectives de cryptomonnaie en Inde.

Mais le média indien NDTV a rapporté le 2 décembre qu’il avait obtenu les détails d’une note du cabinet circulant au sein du gouvernement concernant le projet de loi sur la cryptomonnaie.

Le journaliste de NDTV, Sunil Prabhu, a déclaré que la note contenait des suggestions pour réglementer les crypto-monnaies en tant qu’actifs crypto, le Securities and Exchange Board of India (SEBI) supervisant la réglementation des échanges crypto locaux.

Selon Prabhu, les investisseurs disposeront d’un certain délai pour déclarer leurs avoirs crypto et devront les transférer vers des bourses réglementées par SEBI, ce qui suggère que les portefeuilles privés peuvent être interdits. Il a ajouté que cela fait partie d’un effort du gouvernement pour empêcher le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Prabhu a également déclaré que le gouvernement mettrait en attente ses plans pour une monnaie de banque centrale numérique (CBDC) avec la Reserve Bank of India (RBI) pendant qu’il se concentre sur le secteur de la cryptomonnaie. Il ne permettra à aucun actif crypto d’être reconnu comme monnaie ou monnaie légale, ce qui suggère qu’il vise à établir une distinction claire entre les deux :

[Cryptocurrency] comme monnaie légale ne sera pas acceptée. C’est un non clair. Je pense que c’est ce que même le Premier ministre, lors de ses délibérations lors de cette réunion, a clairement indiqué pour s’assurer que cela ne se produise pas.

« Je pense qu’ils vont le faire [CBDC] en tant que monnaie virtuelle autonome pour la RBI à un stade ultérieur, vous pouvez donc certainement vous attendre à une monnaie virtuelle bientôt, mais cela aura lieu à un moment différent », a-t-il ajouté.

Les rapports de NDTV ont été bien accueillis par certains investisseurs indiens en cryptomonnaie. Redditor « ultron290196 » publié dans r/cryptocurrency subreddit exprimant son soulagement de ne plus avoir à s’inquiéter d’une interdiction pure et simple.

« Il semble que notre mouvement crypto indien soit remarqué par le gouvernement et qu’il décide enfin de réglementer la crypto-monnaie en tant que « actifs » crypto et non reconnu comme ayant cours légal. […] Dans l’ensemble, c’est un soupir de soulagement pour nous, les Indiens. Je préfère payer des impôts que de devenir un paria », ont-ils déclaré.

Tout le monde n’était pas aussi satisfait des détails avec l’écriture « No-Incident-8718 », « voici le piège. Pas d’utilisation de portefeuilles rigides, uniquement des portefeuilles d’échange. De plus, en utilisant uniquement les échanges indiens.