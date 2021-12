Le sénateur Warren cible l’empreinte environnementale du mineur de Bitcoin Greenidge | Cryptomonnaie

Le sénateur du Massachusetts a envoyé une lettre au mineur de Bitcoin lui demandant plus de détails sur l’impact environnemental de son exploitation minière.

La sénatrice américaine Elizabeth Warren (D-Mass.) a remis en question l’empreinte environnementale de l’exploitation minière de bitcoins de Greenidge Generation (GREE) dans l’État de New York dans une lettre détaillée au PDG de la société cotée en bourse.

Warren a écrit à Jeffrey Kirt qu’elle était préoccupée par la consommation d’énergie de l’entreprise et son impact sur l’environnement et les consommateurs.

« Compte tenu de la consommation d’énergie extraordinairement élevée et des émissions de carbone associées à l’exploitation minière de Bitcoin, les opérations minières de Greenidge et d’autres usines soulèvent des inquiétudes quant à leurs impacts sur l’environnement mondial, sur les écosystèmes locaux et sur les coûts d’électricité des consommateurs », a-t-elle écrit, demandant un rapport détaillé réponse d’ici le 17 décembre.

L’installation minière de Greenidge à New York a reçu de vives critiques plus tôt cette année. Les écologistes se sont opposés à ce que la centrale électrique brûle du gaz naturel pour extraire du bitcoin ainsi qu’à l’impact présumé de son système de refroidissement sur un lac local. En mai, la société a annoncé qu’elle contrebalancerait les émissions produites par ses plates-formes avec des achats de crédits de compensation carbone à partir du 1er juin.

Les mineurs de Bitcoin utilisent des quantités massives d’énergie pour alimenter leurs opérations. Pour lutter contre ce récit, les mineurs ont récemment opté pour des sources d’énergie plus durables.

Une enquête récente du Bitcoin Mining Council, un forum de l’industrie, a révélé que l’énergie durable est passée à environ 58% du total utilisé par l’industrie dans le monde au cours du troisième trimestre, contre 3% au deuxième trimestre. L’augmentation est en partie due à l’expansion rapide de l’exploitation minière en Amérique du Nord au milieu d’un exode de la Chine et au passage à une énergie durable et à de meilleures techniques minières.

Pourtant, Warren a souligné que l’énergie consommée par les mineurs de bitcoins correspondait à celle du Danemark, du Chili, de l’Argentine et de l’État de Washington. « La consommation électrique annuelle estimée de Bitcoin a plus que triplé entre début 2019 et mai 2021 », a-t-elle écrit.

La lettre marque la première fois que Warren demande des informations à un mineur sur ses opérations. « Les émissions de gaz à effet de serre de l’usine de Dresde ont presque décuplé de 2019 à 2020 », a-t-elle écrit en référence à l’opération de New York. « En 2020, il a envoyé plus de 220 000 tonnes métriques de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, soit l’équivalent des émissions de 50 000 voitures », a-t-elle ajouté.

Au moment de la publication, Greenidge n’avait pas répondu aux demandes de commentaires de CoinDesk.

Greenidge se présente comme le « premier et le seul générateur d’électricité neutre en carbone, intégré verticalement et mineur de bitcoin à grande échelle aux États-Unis » sur son site Web. La société construit également des opérations minières à Spartanburg, en Caroline du Sud, où elle prévoit de commencer l’exploitation minière plus tard ce mois-ci ou au début de l’année prochaine.

Le 1er décembre, Greenidge Generation a annoncé son intention de vendre 35 millions de dollars de billets de premier rang, échéant en octobre 2026, après que la société a levé 55,2 millions de dollars de billets de premier rang avec des conditions similaires le 13 octobre.