La congestion des prix Uniswap sous le nuage Ichimoku pourrait entraîner une cassure d’UNIU à 45 $ | Cryptomonnaie

La consolidation des prix Uniswap sous le Cloud se poursuit mais laisse présager des mouvements plus élevés bientôt.

Les vendeurs à découvert sont susceptibles d’être coincés lors d’un mouvement au-dessus du Cloud.

Les risques à la baisse persistent malgré une nouvelle dynamique haussière.

Le prix Uniswap a passé les 17 derniers jours à s’échanger sous le Cloud. Cependant, aucune suite solide pour provoquer un mouvement de capitulation n’a eu lieu. Cela pourrait être un signe d’avertissement pour les vendeurs à découvert qu’un piège à traders pourrait se développer.

Le prix Uniswap grimpera à 45 $ s’il peut briser la résistance à court terme

Le prix Uniswap a deux groupes de résistances qu’il doit briser avant de se convertir en un marché haussier à part entière. Le premier cluster de résistance est Kijun-Sen et Senkou Span B, entre 23,00 $ et 23,50 $. C’est le cluster de résistance le plus difficile à traverser en raison de Senkou Span B.

Senkou Span B représente le niveau de support/résistance le plus important au sein du système Ichimoku. Clôturer au-dessus de Senkou Span B serait un signal puissant pour les acteurs du marché que le sentiment se déplace rapidement vers le côté acheteur. De plus, cela signifiera probablement qu’il sera plus facile pour le prix Uniswap de dépasser le deuxième groupe de résistance.

Le deuxième cluster de résistance est le retracement de Fibonacci à 38,2 % et le sommet du nuage (Senkou Span A) entre 25,00 $ et 25,60 $. Par conséquent, le prix Uniswap doit clôturer à ou au-dessus de 26,25 $ pour répondre à toutes les exigences de cassure haussière idéale d’Ichimoku. Si la cassure est confirmée, Uniswap devrait avoir un temps relativement facile à monter vers 45 $.

Graphique Ichimoku journalier UNI/USDT

Cependant, des risques à la baisse subsistent. Le prix Uniswap est extrêmement baissier avec la clôture en dessous du Cloud et le Chikou Span en dessous du Cloud. Toute baisse en dessous de la valeur de 17,75 $ pourrait déclencher un crash flash de l’expansion précédente à 100 % de Fibonacci à 12,45 $.