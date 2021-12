Utilité accrue dans DeFi, les NFT soutiennent le sommet d’Ethereum en 3 ans dans sa paire ETH/BTC | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum a atteint un nouveau sommet historique dans sa paire ETH/BTC et un modèle d’analyse technique classique suggère que l’altcoin a beaucoup plus d’avantages.

Cette semaine, le prix de l’Ether (ETH) a atteint un nouveau sommet en 2021 contre Bitcoin (BTC), portant ses rendements cumulatifs légèrement au-dessus de 350% et selon l’analyse technique, le rallye pourrait s’étendre encore plus loin.

Le 1er décembre, les offres pour la paire ETH/BTC ont atteint 0,0835 BTC sur Coinbase pour la première fois cette année. Le mouvement haussier s’est inscrit dans le cadre d’une tendance haussière qui a commencé à la mi-octobre après que l’Ether a atteint le plancher contre Bitcoin à 0,0630 BTC pour dégager un retracement de prix de près de 41%.

Tableau des prix quotidiens ETH/BTC. Source : TradingView

L’adoption croissante propulse le boom d’Ether

La hausse des prix ETH/BTC reflète un profond intérêt pour Ethereum, qui est actuellement la principale plate-forme de contrat intelligent au monde par les utilisateurs et la capitalisation boursière. Ceci est légèrement différent du scénario pour Bitcoin, qui fonctionne généralement comme une couverture spéculative contre l’inflation dans les économies mondiales.

Ces derniers temps, Ethereum est devenu un atout essentiel dans les secteurs de croissance de la cryptomonnaie tels que les jetons non fongibles (NFT), la finance décentralisée (DeFi) et le métaverse. Les entreprises opérant dans cet espace ont besoin d’Ether pour exécuter leurs contrats intelligents, ce qui à son tour a augmenté la demande pour l’altcoin et soutenu une tendance à la hausse constante de son prix.

Valeur totale verrouillée à l’intérieur des plates-formes DeFi basées sur l’ETH (y compris le jalonnement). Source : Défi Lama

La demande d’eth devrait rester robuste au cours de l’année à venir et ce simple fait a amené de nombreux analystes à prévoir des prix compris entre 6 000 et 10 000 dollars.

Tableau des prix quotidiens ETH/USD. Source : TradingView

Matt Maley, le stratège en chef du marché pour Miller Tabak + Co., a anticipé des gains supplémentaires pour Ether s’il dépasse son sommet de la mi-novembre, autour de 4 900 $. Selon Maley, les traders Bitcoin restent sous pression près des sommets de la mi-novembre et de la mi-avril de la crypto-monnaie de 69 000 $ à 65 000 $.

Si Ether parvient à atteindre et à maintenir un nouveau sommet historique alors que BTC évolue dans une tendance baissière, Maley a déclaré :

« Cela montrera qu’Ether est devenu la nouvelle crypto de choix pour la plupart des investisseurs. »

Les perspectives techniques pour Ether contre Bitcoin suggèrent également des courses haussières plus fortes pour le premier à l’avenir.

Une cassure haussière prolongée pourrait être en jeu

Le dernier épisode d’achat a eu une rupture ETH/BTC au-dessus d’une ligne de tendance de résistance de plusieurs mois qui constitue un modèle en triangle ascendant et maintenant la paire envisage une course haussière prolongée vers 0,1 BTC, comme le montre le graphique ci-dessous.

Graphique des prix hebdomadaires ETH/BTC avec configuration du triangle ascendant. Source : TradingView

En règle générale, les triangles ascendants sont des modèles de continuation, ce qui signifie qu’ils ont tendance à envoyer le prix dans la direction de sa tendance précédente d’autant que la hauteur maximale entre la ligne de tendance supérieure et inférieure lorsqu’elle est mesurée à partir du point de rupture.

Le point de rupture de l’ETH/BTC est proche de 0,077 BTC tandis que la hauteur maximale de son triangle est de 0,022 BTC. Dans un monde « parfait », cela placerait la paire ETH/BTC sur la voie de 0,1 BTC, mais étant donné la nature volatile du secteur des crypto-monnaies, tout est possible.