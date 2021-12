Pourquoi Algorand peut atteindre 3 $ au cours des prochaines semaines | Cryptomonnaie

Le prix d’Algorand a passé près de soixante jours dans un schéma de consolidation.

Les traders ont positionné Algorand pour une cassure haussière au sein du système Ichimoku Kinko.

Le niveau de prix de 3,00 $ est le prochain sommet et objectif majeur.

L’action des prix d’Algorand a été principalement limitée entre les zones de valeur de 1,62 $ et 2,14 $ au cours des deux derniers mois. Les multiples tentatives des traders pour sortir plus haut n’ont pas été couronnées de succès ; dans le même temps, les traders ont été empêchés de faire baisser Algorand. Un schéma semble désormais se dessiner qui pourrait mettre fin à cette impasse.

Le prix d’Algorand envisage une percée pour atteindre un nouveau sommet historique dans la zone de valeur de 3,00 $

Le prix d’Algorand a formé un exemple très classique de ce à quoi ressemble un drapeau de taureau. Les drapeaux haussiers sont des canaux de consolidation qui apparaissent après une tendance haussière. Dans l’analyse technique, la consolidation après une forte tendance haussière est considérée comme un signe de force et de poursuite de la tendance.

Le système Ichimoku Kinko Hyo peut aider à identifier les niveaux de prix appropriés qui indiqueraient qu’une nouvelle tendance haussière est susceptible de se produire. Les acheteurs de prix d’Algorand ne voudront être longs que lorsque la clôture quotidienne se situe au-dessus du Cloud, Tenkan-Sen et Kijun-Sen. De plus, les acheteurs voudront s’assurer que le Chikou Span est au-dessus des chandeliers et dans un espace ouvert.

La clôture quotidienne du prix d’Algorand doit être égale ou supérieure à 2,30 $ pour confirmer la cassure positive et robuste des acheteurs.

Cependant, il en va de même pour la baisse. Les traders ont également été intéressés par la création de conditions de court-circuit solides pour Algorand. Il est plus difficile pour Algorand de descendre plus bas que de monter plus haut. Les vendeurs doivent faire face à une clôture quotidienne en dessous du retracement de Fibonacci de 50% à 1,62 $ pour créer des opportunités de vente à découvert.

Graphique Ichimoku journalier ALGO/USDT

Même si les vendeurs peuvent même pousser le prix d’Algorand en dessous du retracement de Fibonacci de 50 %, les risques de baisse sont toutefois minimes. De plus, un nœud à volume élevé dans le profil de volume 2021 et le retracement de Fibonacci à 61,8 % partagent la zone de valeur de 1,45 $, limitant ainsi tout basculement potentiel vers le sud.