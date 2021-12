Le prix du litecoin doit contenir un support critique pour éviter un crash à 100 $ | Cryptomonnaie

L’action des prix du Litecoin est précaire car elle flirte avec les zones de support finales qui menaceraient une vente massive.

180 $ représentent le domaine de soutien le plus vital pour le Litecoin, qu’il doit détenir.

Les récents whipsaws dans le mouvement du Litecoin rendent difficile le potentiel de hausse.

Le prix du litecoin montre une faiblesse significative sur son graphique journalier, le support actuel à 200 $ montrant des signes d’échec.

Le prix du litecoin pourrait retester son niveau de support final et le plus substantiel à 180 $

Le prix du litecoin se négocie actuellement contre un support solide au niveau de 200 $, bien qu’il soit peu probable que le support se maintienne et que davantage de baisses soient attendues. 200 $ n’est pas seulement un nombre psychologique important et naturel, mais c’est aussi le retracement de Fibonacci à 50 %. Le Tenkan-Sen quotidien (moyenne mobile bleue) est juste au-dessus du niveau de 200 $ à 205 $.

Bien que ces niveaux indiquent tous une collection de soutiens solides à court terme, la position du Chikou Span et du Cloud avertit que 200 $ pourraient ne pas tenir. Le Cloud vers l’avant se déplace, brusquement, beaucoup plus haut au cours des deux prochains jours de bourse.

De plus, d’ici dimanche 5 décembre, si le Litecoin se négocie toujours dans la même zone de valeur, le Chikou Span glissera sous les chandeliers et le prix du Litecoin passera en dessous du Cloud. Consolidation : il ne s’agit pas d’une condition favorable mais plutôt d’un signe d’avertissement baissier.

180 $ est la zone de support la plus forte et la plus finale pour le prix du Litecoin. Le retracement de Fibonacci à 38,2 % et le point de contrôle du volume de 2021 se situent tous dans le niveau de 180 $. Le fait de ne pas détenir 180 $ pourrait déclencher un nouveau test des plus bas de juin 2021 dans la zone de valeur de 100 $.

Graphique Ichimoku journalier LTC/USD

Le prix du Litecoin doit clôturer au-dessus du Kijun-Sen et du Cloud quotidiens dans la zone de valeur de 240 $ pour invalider toute attente baissière à court terme. Les traders doivent rechercher tout pic haussier majeur qui résulterait des chandeliers quotidiens respectant Senkou Span A (sommet du nuage) comme support. Des mouvements nets et rapides plus élevés samedi et dimanche seraient attendus dans cet événement.