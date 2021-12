Le prix d’Elrond reste suracheté, forçant EGLD à retester 300 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’Elrond est dans une tendance haussière solide et persistante depuis la semaine du 25 juin e .

. Aucun recul majeur n’a eu lieu en plus de 23 semaines.

Les conditions de surachat sur les graphiques hebdomadaires et quotidiens indiquent qu’un repli est imminent.

Le prix d’Elrond a été l’une des plus grandes surprises de l’espace altcoin pour 2021. En hausse de plus de 780% depuis le 25 juine 2021 ouvert à 82,55 $ au plus haut historique récemment atteint le 23 novembree à 544,25 $, il est dû à un recul – qui pourrait être soutenu.

Le prix d’Elrond est positionné pour une baisse de 26% dans la zone de valeur de 300 $

Le prix d’Elrond est la définition du surachat sur le graphique hebdomadaire Ichimoku. L’indice de force relative a deux paramètres de surachat dans un marché haussier : 80 et 90. L’indice de force relative d’Elrond a atteint le premier niveau de surachat à 80, puis est passé encore plus haut pour atteindre 90 avant de subir un rejet rapide et de chuter maintenant en dessous du niveau 80. Le « crochet » sur l’indice de force relative met en garde contre une forte baisse des prix.

L’indice composite, de même, montre des conditions de surachat extrêmes dans le prix d’Elrond. La flèche sur le graphique ci-dessous montre la hausse générale du prix d’Elrond avec des sommets plus élevés depuis février 2021. Cependant, la flèche sur l’indice composite montre une série de plus bas plus bas au cours de cette même période. Il s’agit d’un développement connu sous le nom de divergence baissière régulière, avertissant que la tendance haussière actuelle fera face très bientôt à une correction ou à un large changement de tendance.

L’indice composite est tombé en dessous de la moyenne à évolution rapide tout en imprimant simultanément un plus bas, donc une baisse est attendue. Si Elrond ferme le chandelier hebdomadaire en dessous du Tenkan-Sen à 381 $, le prochain niveau de support Ichimoku est une zone de support partagée dans la zone de valeur de 300 $. Le Kijun-Sen (300 $) et le retracement de Fibonacci à 38,2% partagent la même zone de valeur et agissent probablement comme un support solide.

Graphique Ichimoku hebdomadaire EGLD

Mais les traders doivent savoir que le prix d’Elrond a respecté le Tenkan-Sen comme support pendant près de six mois. De plus, il reste en mode de découverte des prix, il n’est donc pas improbable qu’il revienne à une action de prix haussière. Une clôture hebdomadaire au-dessus de l’ouverture hebdomadaire invaliderait toute projection de retracement baissier à court terme.