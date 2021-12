Le prix du XLM est bloqué en fanion, avec une cassure haussière détenant des gains de 40% | Cryptomonnaie

L’action stellaire des prix est comprimée des deux côtés, formant un fanion.

Alors que le RSI plonge vers l’extrémité inférieure de l’indice, attendez-vous à ce que les traders se tiennent prêts pour une hausse.

Voyant l’élan prendre de l’ampleur, 40 $ n’arrêteront pas le rallye qui pourrait dépasser 0,46 $.

Le prix Stellar (XLM) est resté bloqué sur une trajectoire descendante pendant la majeure partie du mois de novembre. Ce n’est que depuis le 27 novembre que les traders ont annoncé leur présence en affichant des plus bas plus élevés. Maintenant, un fanion s’est formé et, au fur et à mesure qu’il s’effiloche, attendez-vous à une cassure haussière qui pourrait voir un mouvement violent, suivi d’une accélération plus élevée entre 0,41 $ et 0,46 $.

XLM a des traders qui se préparent pour le rallye

Le prix XLM n’a pas été en mesure de fournir de chiffres solides pour novembre. Après avoir atteint un plafond à 0,44 $, le 11 novembre, le prix est resté en retrait depuis. Ce n’est que depuis le 26 novembre que les traders semblent avoir réapparu avec une ligne de tendance bleue ascendante où les plus bas augmentent progressivement.

L’entrée tardive des traders dans l’action des prix XLM est logique, car les traders réduisaient l’action des prix très lentement, ce qui a entraîné une baisse très lente de l’indice de force relative, maintenant l’incitation pour les traders qu’il y avait encore plus d’inconvénients à venir. Lors de mouvements récents, cependant, le RSI a commencé à toucher le fond, offrant des gains plus limités pour les traders souhaitant vendre à découvert le prix Stellar. Alors que les traders commencent à douter que XLM corrige un jour vers 0,25 $ ou 0,25 $, d’ailleurs, les traders ont une chance de frapper rapidement et de faire sortir les traders de leurs positions.

Graphique journalier XLM/USD

Une prophétie auto-réalisatrice est alors en préparation, car les traders voudront fermer leurs positions et enregistrer des bénéfices, augmentant ainsi la demande de XLM. Cela entraînera probablement une explosion du volume côté achat et une augmentation rapide des prix, éliminant le pivot mensuel à 0,36 $ et la résistance historique à 0,40 $. Le prochain niveau à surveiller sera de 0,46 $, ce qui peut être le premier point de pause des traders, sinon le RSI risquerait de basculer trop rapidement vers la surachat.

Le seul élément qui pourrait perturber la stratégie en cours, c’est si davantage de vents contraires découlent des préoccupations entourant les variantes de covid. XLM verrait alors son fanion tomber à la baisse et tester 0,28 $, peut-être même avec une tentative vers 0,26 $, qui s’est déroulée avec succès début octobre. En cas de rupture, cependant, attendez-vous à ce que les traders interviennent et défendent 0,20 $, un niveau psychologique clé aux plus bas de juin et de juillet.