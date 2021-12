Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: ETH surpasse ses pairs, luttes BTC et XRP baissier | Cryptomonnaie

Bitcoin s’abstient d’atteindre de nouveaux sommets alors que le comblement des lacunes de mardi tue la poursuite de la tendance haussière.

Ethereum dépasse ses pairs en atteignant à peine de nouveaux sommets historiques.

Le prix du XRP cherche à nouveau une direction alors que l’intérêt des investisseurs diminue.

Le rallye haussier du Bitcoin s’est arrêté net cette semaine après que le prix du BTC a été soumis à une pression accrue de l’histoire d’Omicron et des turbulences du marché qui en ont résulté. Le prix de l’Ethereum, cependant, n’a été qu’à 16 $ d’atteindre un nouveau record, réalisant des gains par rapport aux deux autres majors. Le XRP a vu les investisseurs acheter la baisse, mais la tendance haussière a heurté un mur et s’est arrêtée net.

Le prix du Bitcoin recule après un ralentissement qui lui a fait perdre sa dynamique haussière

Le prix du Bitcoin (BTC) a augmenté au début de la semaine, ignorant les inquiétudes des investisseurs concernant la nouvelle variante de Covid. Lundi, le prix du BTC s’est ouvert beaucoup plus haut qu’il ne s’était clôturé dimanche, formant un écart dans le graphique. En règle générale, les écarts sont comblés le plus tôt possible, et ce fut le cas lundi, lorsque les traders ont vu leurs premiers gains perdus alors que le prix du BTC revenait pour combler l’écart.

Les traders ont saisi l’opportunité de défendre le nouveau pivot mensuel de décembre à 59 586 $, ce qui coïncide avec le début d’un retracement de Fibonacci. la demande haussière commence à faiblir.

Graphique journalier BTC/USD

En raison de l’incertitude actuelle du marché, attendez-vous à ce que les investisseurs potentiels restent sur la touche. Bien que la ligne de tendance descendante rouge ait été un peu cassée, elle a toujours de l’importance et les investisseurs ne feront probablement qu’intervenir après une cassure au-dessus d’elle, aidés, peut-être, par les dernières nouvelles sur l’efficacité du vaccin contre la nouvelle souche. Soit cela, soit les investisseurs resteront les bras croisés et attendront un autre rebond de 53,350 $. Si ce niveau ne se maintient pas, cependant, et il y a d’autres mauvaises nouvelles, attendez-vous à une baisse rapide de 6% vers le niveau psychologique de 50 000 $ et le support historique précédent. À ce niveau, les traders monteront probablement une défense contre un nouveau ralentissement.

Le prix de l’Ethereum dépasse ses pairs et pourrait atteindre de nouveaux sommets d’ici la fin de cette semaine

Le prix de l’Ethereum (ETH), contrairement au Bitcoin et au XRP, a vu les traders effectuer une remontée serrée et abrupte de 4 000 $ à 4 936 $ en seulement cinq jours. C’était dans un marché en difficulté confronté à des vents contraires considérables. Cela dit, les traders doivent maintenant garder un arrêt strict sur l’action actuelle des prix des ETH afin qu’un piège à traders ne se forme pas, après le recul des prises de bénéfices qui s’est produit à la suite d’un prix atteignant à peine un sommet historique.

L’ETH s’est rapidement inversé par rapport à ses sommets de mercredi et a testé le pivot de décembre à 4 481 $. C’est juste 16 $ au-dessus du niveau technique historique indiqué sur le graphique à partir du 12 novembre. C’est un niveau de grande importance et il sera très intéressant de voir si les traders peuvent maintenir l’action des prix au-dessus, peut-être, aidés par un éventuel rebond. la ligne supérieure rouge qui a jusqu’à présent réussi à plafonner l’action des prix à la hausse.

Graphique journalier ETH/USD

Cette ligne de tendance descendante rouge, en revanche, devrait supporter une cassure en dessous de 4 465 $, mais si les traders fuient la scène, attendez-vous à ce qu’un piège à traders se forme et que le prix baisse. Le premier support testé dans cette baisse est le double sommet historique à 4 060 $, avec le niveau de support mensuel S1 à 4 000 $ juste en dessous. La correction pourrait déjà contenir 18% des pertes accumulées par rapport aux sommets de mercredi, ce qui attirerait les investisseurs intéressés par l’opportunité d’achat à ces niveaux.

Le prix XRP voit les traders rejetés à 1,05 $, poussant le prix vers 0,88 $

Le prix Ripple (XRP) a vu des étincelles jaillir dans une belle tendance à la hausse mercredi, mais a ensuite heurté une bosse sur la route après le maintien ferme du niveau de 1,05 $, après deux tests ratés à la hausse. Le rejet qui a poussé les prix à la baisse mardi, a probablement emporté un grand nombre d’investisseurs et de traders techniques, et a causé le manque d’élan et de dynamisme dans l’action des prix XRP pour lutter contre cette résistance de 1,05 $. Alors que le prix continue de baisser aujourd’hui, attendez-vous à ce que l’incertitude actuelle du marché pèse davantage sur le XRP et envisagez un nouveau test du double fond à court terme à 0,88 $.

Graphique journalier XRP/USD

Lors d’un nouveau test de ce double fond, une cassure semble plus que probable, car le niveau n’a aucune signification historique ou autre. Cela offrirait la possibilité de faire baisser le prix du XRP vers 0,84 $, pour le troisième test de support à ce niveau, ou de percer et de descendre à 0,80 $, ce qui est un chiffre important et le niveau du niveau de support mensuel du pivot S1, combiné avec un niveau de support historiquement significatif à 0,78 $, provenant du 8 juin. Cela fournirait la zone parfaite pour un commerce de fondu enchaîné pour les traders XRP.