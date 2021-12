La trajectoire haussière de Bitcoin est intacte, mais la pompe de décembre à 100 000 $ semble peu probable: analystes | Cryptomonnaie

Bitcoin doit tracer un rallye de 77% au cours des quatre prochaines semaines pour atteindre la valeur de fin d’année largement prévue de 100 000 $. Alors que les analystes sont optimistes sur la crypto-monnaie, ils ne prévoient pas de remontée à six chiffres à court terme.

« Le dernier rapport Commitment of Traders montre un positionnement net long sur le Chicago Mercantile Exchange, avec un engagement accru des gestionnaires d’actifs », a déclaré Laurent Kassis, expert en fonds négociés en bourse (ETF) crypto et directeur de CEC Capital. Le rapport a été publié vendredi. « Cela dit, il ne suffira pas de s’engager dans le rallye de 100 000 $ ce mois-ci, comme tout le monde le prédisait. »

Kassis a déclaré que la crypto-monnaie reste vulnérable aux baisses de prix alimentées par les éliminations de l’effet de levier. « Autant la tendance à long terme reste positive, les pressions et les liquidations à court terme, en raison de l’effet de levier plus élevé offert, restent élevées et continueront de faire pression sur le prix du BTC », a ajouté Kassis.

Alors que l’intérêt ouvert (OI) à terme sur Bitcoin en termes de dollars américains a récemment diminué avec le prix de la crypto-monnaie, la métrique reste élevée lorsqu’elle est mesurée en termes BTC, indiquant un excès de levier sur le marché. L’intérêt ouvert fait référence au nombre de contrats négociés mais non liquidés avec des positions compensatoires.

« L’OI libellé en bitcoins est maintenant resté au-dessus de 365 000 BTC pendant plus d’un mois », a déclaré mardi l’hebdomadaire d’Arcane Research. « Il n’est pas courant de voir une IO aussi élevée se maintenir pendant une si longue durée. Cela pourrait suggérer que le marché est actuellement sursaturé d’effet de levier. »

Autre signal : l’intérêt ouvert pour le Chicago Mercantile Exchange, un indicateur de l’activité institutionnelle, a diminué parallèlement à une reprise de l’activité dans l’échange By bit axé sur la vente au détail. Dans le passé, l’augmentation de l’activité sur By bit a ouvert la voie à des reculs de prix.

« Par sa part de l’intérêt ouvert mondial pour les contrats à terme sur le bitcoin est resté à des niveaux élevés tout au long du mois de novembre. Auparavant, l’OI de Bybit a connu d’énormes booms et effondrements à mesure que les métiers deviennent encombrés », a noté Arcane Research.

Alors qu’une baisse continue de l’offre de liquide sur le marché laisse la porte ouverte à un rallye démesuré sur les commandes d’achat importantes, une participation institutionnelle renouvelée avant la nouvelle année semble peu probable.

« Avec la fin de l’année qui approche à grands pas, la plupart des investisseurs vont probablement dénouer leur position de risque, ce qui leur permettra de présenter des performances annuelles décentes », a déclaré Kassis. « Nous ne voyons pas de taureau courir en 2021. »

Plus de 75 % de l’offre peut être considérée comme illiquide au moment de l’impression, selon les données de Glassnode. L’approvisionnement illiquide est défini comme le nombre de pièces détenues dans des adresses qui dépensent moins de 25 % de leurs pièces entrantes.

Matthew Dibb, directeur de l’exploitation et co-fondateur de Stack Funds, a déclaré que les chances d’un ralliement du bitcoin à 100 000 $ diminuent de jour en jour, car l’environnement macroéconomique ne semble pas favorable aux prix, en particulier avec le récent virage belliciste du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell. La banque centrale pourrait discuter de l’accélération de la réduction des achats d’obligations ou de la réduction des achats d’actifs lors de la réunion de décembre, a déclaré Powell plus tôt cette semaine.

« Bien que nous soyons optimistes à court terme, il y a de plus en plus de doutes que 100 000 $ seront touchés », a déclaré Dibb. « Cependant, un intérêt renouvelé est manifesté pour l’éther et d’autres pièces associées aux blockchains de couche 1. »

Alors que le bitcoin est en baisse de 1,4% cette semaine, l’éther a augmenté d’environ 5%. Le ratio éther-bitcoin (ETH/BTC) a rompu sa consolidation sur plusieurs mois, signalant le leadership de l’éther à venir ou la rotation de l’argent du bitcoin vers l’éther et d’autres crypto-monnaies alternatives dans les semaines à venir.

« À l’heure actuelle, l’ETH semble sur le point d’atteindre de nouveaux sommets par rapport à BTC – quelque chose que nous n’avons pas vu depuis la folie ICO de 2017 », a noté David Hoffman, fondateur de la newsletter Bankless. « Un thème que nous avons vu tout au long de l’histoire d’Ethereum est que le graphique ETH/BTC monte dans les marchés haussiers et baisse pendant les marchés baissiers. »

Hoffman a ajouté que la rupture potentielle du ratio au-dessus de 0,80 entraînerait une autre « période sauvage sur les marchés de la cryptomonnaie ». ETH/BTC se négocie actuellement près de la barre des 0,80 sur Binance.

« Une course haussière à 100 000 $ semble peu probable car il pourrait y avoir un rallye majeur d’altcoins plus tard ce mois-ci », a déclaré MintingM, une société de gestion d’actifs crypto basée à Mumbai.

Pourtant, Minting M a déclaré que le bitcoin pourrait surprendre tout le monde si une grande entreprise ou un pays l’accepte comme moyen de paiement ou si la Securities Exchange and Commission (SEC) des États-Unis approuve un ETF au comptant.

Selon les données historiques, le bitcoin pourrait grimper à environ 73 000 $ – environ 29 % au-dessus du prix actuel de 56 400 $, si la situation macroéconomique s’améliore et si l’éther fait une offre solide, soulevant l’ensemble du marché plus haut.

« Le rendement moyen de Thanksgiving jusqu’à la fin de l’année a été de 29%, avec un puissant rallye de 72% en 2020 », a déclaré Jeff Dorman, CIO chez Arca, dans un article de blog publié lundi.