Bitcoin Capital AG lance deux ETP crypto sur SIX Swiss Exchange | Cryptomonnaie

Bitcoin Capital AG a lancé deux nouveaux produits négociés en bourse sur la SIX Swiss Exchange : le FiCAS Active Bitcoin ETP (BTCB) et le FiCAS Active Ethereum ETP (ETHB), qui sont activement gérés par FICAS AG.

Les investisseurs institutionnels, professionnels et privés en Suisse, au Liechtenstein et dans l’Union européenne (hors Hongrie) peuvent désormais investir dans les nouvelles offres via leur banque ou leur courtier comme ils le feraient avec d’autres actifs financiers cotés tels que des actions ou des obligations.

« Notre objectif est d’offrir aux investisseurs un accès sûr et facile aux actifs numériques et nous sommes convaincus que les actifs crypto feront bientôt partie de la stratégie de diversification de nombreux portefeuilles d’investissement », a déclaré le Dr Luca Schenk, président de Bitcoin Capital AG. « Les deux nouveaux produits avec les crypto-monnaies les plus pertinentes comme sous-jacent peuvent, grâce à leur gestion active, améliorer le risque global du portefeuille en réduisant la volatilité sous-jacente. »

L’expansion des nouveaux services de Bitcoin Capital AG vise à attirer un plus large éventail d’investisseurs et intervient à un moment où l’intérêt pour les crypto-monnaies augmente. Le prix du Bitcoin (BTC) a récemment atteint des sommets historiques, atteignant 68 789,63 $, tandis que l’Ether (ETH) fait également l’objet d’une plus grande attention.

Bitcoin Capital AG est un family office et une filiale de FiCAS AG basé à Zoug, en Suisse. En juillet, Bitcoin Capital AG a introduit l’ETP Bitcoin à gestion active « Bitcoin Capital Active ETP » à la SIX Swiss Exchange.

Un ETP est un titre dérivé qui se négocie sur la base d’instruments d’investissement tels qu’une marchandise, une devise, le cours d’une action ou un taux d’intérêt, par opposition aux ETF crypto, qui sont adossés à 100 % aux actifs qu’ils suivent.

Depuis l’introduction du premier ETP crypto au monde à la bourse suisse SIX fin 2018, plusieurs ETP crypto ont été développés. L’ETP Crypto Basket d’Amun (HODL), qui suit cinq cryptos majeurs, a été répertorié pour la première fois en 2018. En février 2021, la bourse a ajouté un ETP Polkadot.