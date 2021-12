Terra prête à prendre des bénéfices après le sommet historique de LUNA | Cryptomonnaie

Le prix Terra envisage une correction après avoir augmenté de 73% en cinq jours environ.

LUNA devrait subir un retrait de 18% pour retester le niveau de support de 51,68 $.

Une clôture quotidienne au-dessus de 68,94 $ invalidera la thèse baissière.

Le prix de Terra semble prêt pour une correction mineure après avoir atteint un nouveau sommet historique. Le récent rallye a poussé LUNA à la hausse sans recul majeur, ce qui rend le retracement anticipé très probable.

Le prix Terra se prépare à une légère baisse

Le prix de Terra a augmenté de 73 % en moins de six jours, à partir de 37,77 $. Cette montée en puissance a poussé LUNA à un nouveau record historique à 65,60 $. Aussi impressionnant que soit ce rallye, pendant la montée, le prix Terra n’a pas connu de baisse majeure.

Dans une perspective plus large, LUNA a connu une montée en puissance exponentielle, c’est pourquoi les investisseurs peuvent désormais s’attendre à une correction. Jusqu’à présent, le prix de Terra a chuté de 6% au niveau où il se négocie actuellement – 62,05 $,

Une augmentation des prises de bénéfices est susceptible de ramener cet altcoin au niveau de support immédiat à 59,71 $. Si ce niveau ne se maintient pas, LUNA baissera et marquera la barrière suivante à 55,21 $. Ce mouvement indiquerait une correction de 11% du prix Terra par rapport à sa position actuelle.

Les acteurs du marché doivent toutefois s’attendre à ce que les traders creusent plus profondément et retestent le niveau de retracement de 50 % à 51,69 $. Cette baisse de 17% est l’endroit où les acheteurs sont susceptibles d’intervenir et d’essayer de cautériser la plaie. Si les traders ne parviennent pas à revenir, il y a de fortes chances que les investisseurs intéressés attendent toujours leur heure, attendant de nouvelles remises avant de se lancer.

Le prix de Terra pourrait trouver un support massif et un renversement potentiel autour d’une zone d’achat, allant de 43,61 $ à 48,44 $.

Graphique de 4 heures LUNA/USDT

Alors que les choses semblent prêtes à s’effondrer pour le prix de Terra, il est toujours possible que les choses s’inversent plus rapidement et voient une poussée d’achat qui propulse LUNA à percer sa fourchette haute à 65,61 $. Une telle décision confirmerait que les traders étaient en tête. et poussez l’altcoin pour marquer le niveau d’extension Fibonacci de 161,8% à 68,94 $.

Si le prix de Terra produit une clôture quotidienne au-dessus de cette barrière, cela créera un plus haut plus élevé et invalidera la thèse baissière.