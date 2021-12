Les baleines dominent les DEX car les frais élevés d’Ethereum tiennent les investisseurs particuliers à distance | Cryptomonnaie

La finance décentralisée (DeFi) a vu le jour pour démocratiser la finance, tout comme Internet a rendu le contenu accessible à tous.

Cependant, selon le fournisseur français de données sur les actifs numériques Kaiko, l’adoption d’échanges décentralisés (DEX) qui facilitent les transactions peer-to-peer sans intermédiaire, reste principalement réservée aux grands commerçants ou aux baleines.

« La taille moyenne des échanges a augmenté sur tous les DEX au cours des derniers mois, tandis que le nombre réel de transactions est resté stable, ce qui suggère que le profil du commerçant moyen fausse désormais davantage les baleines », a déclaré Kaiko dans une note de recherche hebdomadaire publiée lundi.

La taille moyenne des transactions sur Curve Finance varie de 500 000 $ à 1 million de dollars, tandis que les transactions sur d’autres DEX de premier plan comme Uniswap V3, Uniswap V2, SushiSwap et Balancer V1 se situent en moyenne entre 10 000 $ et 20 000 $. C’est près de dix fois plus important que la taille moyenne des transactions de 2 000 $ à 4 000 $ observée sur les bourses centralisées (CEX).

Cependant, le nombre de transactions quotidiennes sur les CEX se chiffre en millions, tandis que les principaux DEX traitent moins de 50 000 transactions par jour, Curve et Balancer V1 représentant en moyenne moins de 1 000 traders par jour.

Les analystes de Kaiko ont attribué la domination des baleines aux coûts de transaction élevés sur Ethereum, la plus grande blockchain de contrats intelligents au monde.

« Les transactions importantes sont probablement dues aux frais de transaction élevés d’Ethereum, qui empêchent davantage de commerçants de détail d’utiliser les DEX », a déclaré la note de recherche hebdomadaire de Kaiko. « Chaque trader sur un DEX doit payer des frais de transaction Ethereum pour chaque transaction, qui dépassent fréquemment 100 $ en raison de problèmes de congestion et d’évolutivité. »

Selon la société d’analyse blockchain Chainalysis, la popularité croissante de DeFi dans les pays les plus riches est la principale raison pour laquelle les DEX traitent des transactions beaucoup plus importantes que les plateformes centralisées.

Alors que plusieurs plates-formes de contrats intelligents facilitant des transactions moins chères et plus rapides comme Binance Chain, Solana, Polkadot, Avalanche sont apparues au cours des 12 derniers mois, Ethereum est toujours en tête du peloton.