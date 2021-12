Trois raisons pour lesquelles le prix d’Ethereum est sur le point d’atteindre un nouveau sommet historique | Cryptomonnaie

Ethereum se rapproche de la « fusion » ou de la transition de la « preuve de travail » à la « preuve de participation », et les développeurs ont invité la communauté à contribuer. Ethereum est le plus proche de son précédent record historique, attendant un déclencheur pour entrer dans un décompte des prix.

Les baleines d’Ethereum accumulent l’altcoin depuis plus de deux semaines maintenant. Les baleines ont collecté un total de 734 800 jetons Ethereum, contribuant à une pénurie d’approvisionnement en Ethereum.

Les baleines ont accumulé 0,59% de l’offre d’ETH en 12 jours

Jusqu’à présent, 4,9 milliards de dollars d’Ethereum ont été brûlés depuis la mise en œuvre d’EIP-1559 dans le hard fork de Londres. La brûlure combinée à l’accumulation par les portefeuilles de baleines a créé une pénurie dans l’approvisionnement en circulation d’Ethereum, alimentant un récit haussier.

FTX, l’échange de dérivés crypto, a élargi son marché. L’échange permet désormais aux utilisateurs d’acheter, de vendre et d’afficher des NFT Ethereum sur sa plate-forme.

Nous sommes ravis d’étendre notre marché NFT, permettant aux utilisateurs d’acheter, de vendre et d’afficher leurs NFT Ethereum aux côtés de leurs NFT Solana pour la première fois ! Probablement rien. pic.twitter.com/DREqxvNDVc

Les développeurs d’Ethereum ont invité la communauté à participer au processus de transition alors que l’altcoin migre vers un mécanisme de consensus de « preuve de participation ».

Les tests sont le meilleur moyen de contribuer à #Ethereum. Nous lançons un nouveau programme pour impliquer la communauté dans le test de la fusion.

Si vous voulez faire votre part pour amener Ethereum à Proof of Stake dès que possible et sauver l’environnement, #dm moi pic.twitter.com/WIxpRBIDPB

— MariusVanDerWijden (@vdWijden) 29 novembre 2021