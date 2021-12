Quel altcoin peut mieux performer que les autres lors du rebond actuel du marché ? | Cryptomonnaie

Les acheteurs contrôlent toujours la situation sur le marché ; cependant, certaines pièces sont revenues dans la zone rouge.

Meilleures pièces de CoinMarketCap

BTC/USD

Hier, l’EMA55 de deux heures a maintenu le prix du Bitcoin (BTC) dans une consolidation latérale. Dans l’après-midi, les acheteurs ont tenté de tester le niveau de 60 000 $, mais le plus haut quotidien n’a été fixé qu’à 59 250 $.

À la fin de la journée, la paire est revenue à la zone de prix moyen.

Graphique BTC/USD par TradingView

Aujourd’hui, les tentatives de récupération au niveau psychologique de 60 000 USD peuvent se poursuivre, mais si les traders poussent la moyenne mobile EMA55, le prix peut revenir au niveau de 55 287 USD.

Bitcoin se négocie à 58 611 $ au moment de la publication.

XRP/USD

Hier, le prix XRP s’est maintenu au-dessus du niveau de prix moyen et s’est consolidé au-dessus du niveau psychologique de 1 $. Aujourd’hui, c’est le deuxième plus gros perdant parmi les 10 meilleures pièces.

Graphique XRP/USD par TradingView

Aujourd’hui, compte tenu du sentiment positif des acteurs du marché, la reprise pourrait se poursuivre jusqu’à la résistance de 1,10 $.

XRP se négocie à 1,0105 $ au moment de la publication.

ADA/USD

Cardano (ADA) est également situé dans la zone baissière car le prix de l’altcoin a baissé de 0,80% depuis hier.

Graphique ADA/USD par TradingView

Malgré la chute, Cardano (ADA) continue de se consolider après avoir rebondi avec succès sur le support à 1,496 $. Si la situation ne change pas et que les acheteurs gardent l’initiative, la hausse pourrait se poursuivre jusqu’à la résistance la plus proche à 1,80 $.

Un tel scénario est d’actualité jusqu’à la mi-décembre.

ADA se négocie à 1,606 $ au moment de la publication.

SOL/USD

Solana (SOL) est le plus gros gagnant aujourd’hui, car la croissance de la pièce a représenté près de 5% au cours de la dernière journée.

Graphique SOL/USD par TradingView

Solana (SOL) atteint lentement son apogée à 259,90 $. Le volume de formation à l’achat reste faible, ce qui signifie que les commerçants accumulent toujours les efforts. Si les traders ne peuvent pas prendre l’initiative, il y a de bonnes chances de voir une nouvelle poire aux alentours de la barre vitale de 300 $.

SOL se négocie à 227,55 $ au moment de la publication.

AVAX/USD

L’avalanche (AVAX) n’échappe pas à la règle car elle se situe également dans une tendance haussière.

Graphique AVAX/USD par TradingView

AVAX est situé dans un large canal du point de vue technique, et ni les traders ni les traders ne dominent. Dans ce cas, l’action des prix la plus probable est de continuer à négocier latéralement entre le niveau de 110 $ et 130 $. Les acheteurs ont la possibilité d’augmenter s’ils parviennent à atteindre la zone des 140 $.

AVAX se négocie à 122,47 $ au moment de la publication.