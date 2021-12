Prédiction de prix AVAX : Avalanche à l’aube d’un rallye de 20 % | Cryptomonnaie

Le prix AVAX plane au-dessus de la zone d’achat, s’étendant de 106 $ à 113 $, faisant allusion à une nouvelle longueur d’avance.

Un plongeon dans cette zone déclenchera probablement une augmentation de 20% vers le plus haut de la fourchette à 139 $.

Si Avalanche produit une clôture quotidienne en dessous de 97 $, cela invalidera la thèse haussière.

Le prix AVAX se prépare à une augmentation alors que la dynamique baissière semble prête à disparaître. La correction a rapproché Avalanche de la zone d’inversion à haute probabilité, suggérant une nouvelle tendance haussière.

Prix ​​AVAX pour revisiter des sommets historiques

Le prix de l’AVAX a augmenté d’environ 60 % entre le 18 et le 21 novembre pour atteindre un nouveau sommet à 147 $. Cette montée en puissance s’est heurtée à des prises de bénéfices massives et s’est traduite par une correction de 30 %. Cependant, les acheteurs sont intervenus lorsqu’Avalanche est entré dans la zone d’achat, entraînant une hausse de 25 %.

Alors que ce rallye était susceptible de revoir le haut de la fourchette à 139 $, il a échoué et a entraîné un autre recul de 10 % qui place le prix AVAX au niveau où il se négocie actuellement – 116 $. Fait intéressant, cette position est au-dessus de la zone d’inversion à haute probabilité, s’étendant de 106 $ à 113 $.

Un plongeon dans ce domaine est susceptible de favoriser l’achat auprès d’investisseurs mis à l’écart. Par conséquent, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que le prix AVAX démarre bientôt une hausse. Le premier niveau que les traders rencontreront est le plus haut du 1er décembre à 127 $. Le nettoyage de cette zone propulsera Avalanche vers le haut de la fourchette à 139 $. Ce coup de pouce constituerait une ascension de 20 % et c’est quelque chose à quoi les investisseurs peuvent s’attendre.

Dans un cas haussier, le prix AVAX pourrait s’étendre au-delà de 139 $ et retester le plus haut historique à 147 $.

Graphique AVAX/USDT sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix AVAX, une ventilation du niveau de retracement de Fibonacci à 79 % à 106 $ indiquera que les acheteurs ne peuvent pas ou ne veulent pas augmenter. Dans une telle situation, le prix AVAX revisitera la fourchette basse à 97 $, où les traders peuvent donner une autre chance à la tendance haussière.

Cependant, une clôture quotidienne en dessous de 97 $ créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière. Dans certains cas, Avalanche pourrait baisser et retester le niveau de support de 91 $.