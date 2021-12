La société de paiement Square change de nom pour Block alors que l’accent se tourne vers la crypto-monnaie | Cryptomonnaie

Square a renommé son nom en « Block », qui devrait devenir officiel la semaine prochaine.

Le nouveau nom reflète la volonté de l’entreprise de se concentrer sur les crypto-monnaies et la technologie blockchain.

Le changement de marque intervient quelques jours seulement après que Jack Dorsey a démissionné de son poste de PDG de Twitter ; la communauté crypto a supposé qu’il se concentrerait sur Bitcoin.

La société de paiement numérique Square dirigée par Jack Dorsey a annoncé qu’elle rebaptiserait « Block », son nom officiel à partir du 10 décembre. Le changement d’identité de la société vise à se concentrer davantage sur la technologie décentralisée et blockchain.

Square prépare une poussée plus large dans la blockchain

Selon la société de paiement, le changement de nom est en préparation depuis un an. Jack Dorsey, PDG de Block, a déclaré que la marque « Square » a été conçue pour son activité de vente et que le nouveau nom continuera de refléter l’objectif d’autonomisation économique de l’entreprise.

Square a été construit en 2009 par Dorsey en mettant l’accent sur les paiements en personne et en permettant aux gens d’accepter les cartes de crédit sur un smartphone. La société a reçu une charte bancaire et a également commencé à proposer des services de crypto-monnaie et de négociation d’actions.

L’annonce de la société expliquait qu’il n’y aurait aucun changement organisationnel dans l’entreprise. Le changement de nom met en évidence l’entité corporative de ses activités et « blocs de construction ». Selon l’entreprise, le nom « Block » est associé à un certain nombre de significations, notamment les blocs de quartier, les entreprises locales, les communautés, les fêtes de quartier et la blockchain.

La branche axée sur la crypto-monnaie de la société de paiement, Square Crypto, changera son nom en Spiral.

Le changement de marque avec un changement d’orientation vers la blockchain et les crypto-monnaies intervient deux jours après que Jack Dorsey a démissionné de son poste de PDG chez Twitter. Il a déclaré que même s’il était attristé de quitter la société de médias sociaux, « mais vraiment heureux ». Des spéculations ont surgi selon lesquelles il se concentrerait sur Bitcoin et d’autres crypto-monnaies.

Récemment, Facebook a également changé de nom, changeant son nom en Meta pour refléter le plan de l’entreprise de construire un monde virtuel, un « métavers ».

Block continuera à être négocié sous le symbole SQ à la Bourse de New York.