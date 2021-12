Le prix du Shiba Inu se rapproche d’une autre hausse de 50 % | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu a chuté de 18% dans une zone d’inversion à haute probabilité, laissant présager une nouvelle hausse.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le SHIB brise les niveaux de résistance intermédiaires et marque le niveau de résistance de 0,0000625 $.

Une panne du support de 0,0000362 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix du Shiba Inu semble prêt pour un renversement alors qu’il entre dans une zone de support cruciale susceptible de déclencher une tendance haussière massive. Cette décision a de fortes chances de se produire car elle permet aux acheteurs mis à l’écart qui ont raté la course initiale de se qualifier pour la prochaine étape.

Le prix du Shiba Inu se prépare au décollage

Le prix du Shiba Inu a augmenté de 50 % en moins de deux jours alors qu’il a déclenché une hausse le 28 novembre. Ce rallye a atteint un sommet à 0,0000543 $ et a chuté de 23 % à son niveau actuel de 0,0000422 $.

Fait intéressant, SHIB est entré dans la zone d’inversion à haute probabilité, s’étendant de 0,0000400 $ à 0,0000431 $. Il s’agit d’une zone de survente qui est susceptible de déclencher un afflux de pressions d’achat de la part d’investisseurs qui ont raté la flambée initiale des prix.

Par conséquent, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que le prix du Shiba Inu inverse bientôt sa tendance à la baisse. La tendance haussière résultante prendra un coup au plus haut de la fourchette à 0,0000543 $ et tentera de se déplacer plus haut. Dans ce cas, SHIB revisitera les barrières de résistance de 0,0000579 $ et 0,000625 $.

Au total, cette augmentation de 0,0000415 $ indiquerait un gain de 50 % pour le prix du Shiba Inu.

Graphique SHIB/USDT sur 4 heures

Alors que les choses semblent sombres pour le moment, les investisseurs peuvent s’attendre à un rebond décent du prix du Shiba Inu bientôt. Ne pas le faire pourrait entraîner une rupture du niveau de retracement de Fibonacci à 79 % à 0,0000400 $ et une révision du plus bas de la fourchette à 0,0000362 $.

Une clôture quotidienne en dessous de ce niveau créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière. Dans un tel cas, le prix Shiba Inu pourrait marquer le niveau de support de 0,0000330 $.