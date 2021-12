Le procès Kleiman contre Wright Bitcoin impliquant 57 milliards de dollars BTC est susceptible d’être annulé | Cryptomonnaie

Le jury dans l’affaire Kleiman v. Wright est incapable de prendre une décision, ce qui pourrait entraîner l’annulation du procès.

Environ 57 milliards de dollars en Bitcoin sont en jeu alors que les deux parties se demandent si Kleiman a été impliqué dans l’invention de la principale crypto-monnaie.

Le juge a demandé aux jurés de prendre tout le temps nécessaire pour éviter de traîner la poursuite civile en 2022.

La succession de Dave Kleiman a fait valoir qu’il avait des droits légaux sur la moitié du Bitcoin extrait par Satoshi Nakamoto, poursuivant le créateur autoproclamé de Bitcoin Craig Wright. Le jury fédéral dans l’affaire a déclaré au juge qu’ils ne pouvaient pas tous s’entendre sur un verdict sur l’une des questions en cause.

Qui a inventé le Bitcoin ?

Craig Wright a été poursuivi par la succession de Dave Kleiman dans une poursuite civile qui allègue que les deux parties étaient des partenaires qui ont inventé Bitcoin ensemble. Cependant, Wright déclare qu’il est le seul inventeur de la principale crypto-monnaie.

Wright, un professionnel australien des technologies de l’information a affirmé qu’il était Satoshi Nakamoto, le créateur pseudonyme de la première crypto-monnaie au monde, Bitcoin. Kleiman était un informaticien qui était le partenaire commercial de Wright, décédé en 2013. La succession de Kleiman affirme que les deux parties ont travaillé ensemble pour créer le plus ancien réseau de blockchain et que Wright a fraudé Kleiman après sa mort.

Cependant, Wright n’a pas été en mesure de fournir les clés privées de l’adresse Bitcoin de Satoshi Nakamoto, ce qui pourrait prouver instantanément qu’il était propriétaire du compte.

Depuis que Satoshi Nakamoto a inventé la plus ancienne crypto-monnaie du monde, cela signifiait que le créateur était également le premier mineur de Bitcoin. Au début de l’introduction du réseau, l’investisseur a gagné environ 1 million de BTC, qui a maintenant atteint 57 milliards de dollars. La succession Kleiman recevrait un paiement de 28 milliards de dollars si elle gagnait la poursuite civile.

Cependant, le scepticisme demeure quant au fait que Wright pourrait ne pas avoir accès aux fonds à moins qu’il ne soit vraiment l’inventeur du Bitcoin. L’avocat de Wright, Andres Rivero, a déclaré que l’accusé attendait de recevoir une livraison avec les clés privées.

Le jury fédéral du district sud de la Floride a déclaré à la juge Beth Bloom qu’ils n’avaient pas pu tous « s’entendre sur un verdict sur l’une des questions » dans le procès pour fraude de plus de 57 milliards de dollars en Bitcoin.

Bloom a déclaré aux jurés dans la salle d’audience que le procès avait été « coûteux en temps, en efforts, en argent et en tension émotionnelle pour le demandeur et le défendeur ». Si le jury ne parvient pas à une conclusion, l’affaire restera ouverte et devra peut-être être rejugée.

Le juge a demandé aux jurés de prendre tout le temps dont ils avaient besoin et les a renvoyés pour continuer à délibérer. S’ils ne parviennent pas à une décision, le procès pourrait se poursuivre jusqu’en 2022.