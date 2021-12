Prédiction des prix des crypto-monnaies : Ethereum, Cardano & Bitcoin – American Wrap 1er décembre | Cryptomonnaie

Bitcoin va exploser à 100 000 $ selon le modèle Stock-to-Flow du Plan B

Le Plan B a réaffirmé l’objectif de prix Bitcoin de 100 000 $ dans une bande d’écart type dans son modèle Stock-to-Flow. L’un des plus grands gestionnaires d’actifs, Fidelity Investments, prévoit de lancer un FNB Bitcoin au comptant au Canada cette semaine. Alex Krüger a placé les chances que Bitcoin atteigne de nouveaux sommets historiques d’ici la fin de l’année à 17%, alors que les vents contraires augmentent.

Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: les altcoins récupèrent sous forme de côtelettes BTC

Le prix du Bitcoin fait une course à court terme pour le niveau psychologique de 60 000 $ dans le but de monter plus haut. Le prix de l’Ethereum se rapproche d’un nouveau test du plus haut historique à 4 880 $ après avoir augmenté de 22% au cours des cinq derniers jours. Le prix d’ondulation cherche à collecter des liquidités au-dessus de la barrière de résistance de 1,1 $.

Le prix de Cardano est positionné pour un retournement haussier, avec des gains de 100% en vue

Inversion des prix Cardano dans les cartes en raison du cycle de temps critique de Gann. Des conditions de survente prolongées augmentent la probabilité d’un renversement anticipé. Un retour aussi, et au-dessus, la zone de valeur de 3,00 $ est entrante. L’action des prix de Cardano a été l’une des plus lamentables et décevantes de toutes les principales crypto-monnaies. Mais la fortune de Cardano est sur le point de changer.