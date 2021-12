SafeMoon prêt à rebondir après 30% de fakeout baissier | Cryptomonnaie

Le prix de SafeMoon s’est effondré de près de 30% lors de la séance de bourse de mardi.

Les traders sont incapables de briser la structure de soutien des oscillateurs de SafeMoon.

La vente est probablement une course stop-loss et un faux.

L’action des prix SafeMoon est presque singulière dans son comportement et sa structure actuels. Très peu d’altcoins importants, voire aucun, ont affiché le type de comportement de prix que SafeMoon a.

La vente des prix SafeMoon est probablement une fausse opportunité d’achat massive à venir

Le prix de SafeMoon a fait face à une forte baisse au début de la séance de négociation de mardi, s’effondrant de près de 30% par rapport à l’ouverture quotidienne de 0,0000030 $ à 0,0000023 $. Cependant, cette vente massive a rencontré un soutien immédiat et significatif – passant de 21% du plus bas de 0,0000023 à 0,0000028 $.

SafeMoon est passé de près de 70 % en dessous du record de 0,0000070 $ atteint le 29 octobre.e. De plus, le mouvement d’aujourd’hui représente la deuxième plus grande baisse en pourcentage de l’ensemble de la récession. Du point de vue du cycle temporel et de l’action des prix, le prix de SafeMoon est prêt pour un sacré rallye massif.

Le point de contrôle du volume 2021 et le quotidien Tenkan-Sen se situent tous deux à 0,0000027 $. Si le prix de SafeMoon peut clôturer son chandelier quotidien à ce niveau ou légèrement au-dessus, le passage au Kijun-Sen à 0,0000036 $ est presque inévitable. Cela représenterait un pic de 35%.

Graphique Ichimoku journalier SafeMoon/USDT

Les oscillateurs de SafeMoon, de manière choquante, ne sont pas passés en territoire de marché baissier malgré la baisse de près de 70 % en novembre et la baisse actuelle de 30 % aujourd’hui. Au lieu de cela, l’indice de force relative reste dans un territoire de marché haussier avec le niveau de survente final de 40 tenant le support. De même, l’indice composite reste au-dessus de ses deux moyennes mobiles.

Bien que les risques à la baisse restent extrêmement faibles dans ces zones de valeur actuelle, ils existent. Toute clôture quotidienne en dessous de 0,0000023 $ déclencherait probablement un mouvement de capitulation qui pousserait SafeMoon vers le plus bas historique de 0,0000010 $.