Le prix de Solana positionné pour un nouveau rallye haussier vers 275 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Solana dépasse le drapeau haussier, indiquant la poursuite de la tendance haussière.

Il est essentiel de se déplacer et de se maintenir au-dessus de 220 $ pour poursuivre sur la lancée haussière.

Ne pas étendre plus haut ici pourrait voir de nouveaux creux mensuels.

Le prix de Solana a embrassé le sommet du Cloud (Senkou Span A) comme son principal niveau de support au cours de la semaine dernière. Le respect de Senkou Span A en tant que support a entraîné le déplacement et la clôture de Solana au-dessus de l’un des deux niveaux Ichimoku nécessaires pour confirmer une nouvelle tendance haussière.

Le prix Solana doit clôturer au-dessus de la zone de valeur de 220 $ avant de tester 275 $

Le prix du Solana est en hausse par rapport à son niveau de résistance Ichimoku principal et final sur le graphique Ichimoku quotidien. Le Kijun-Sen au sein du système Ichimoku représente le support et la résistance à moyen terme et est le niveau principal pour les stratégies de trading intrajournalières et intra-semaines au sein du système Ichimoku. Le Kijun-Sen au niveau de 220 $ est précisément là où Solana se retrouve à pousser.

Une clôture quotidienne du prix de Solana au-dessus de 220 $ offre plus de protection contre les mouvements baissiers à court terme qu’elle ne le fait avec un potentiel de hausse pour plusieurs raisons. Premièrement, une clôture au-dessus du Kijun-Sen convertirait le Kijun-Sen d’un niveau de résistance en support. Deuxièmement, parce que les retests des évasions des drapeaux de taureau sont extrêmement courants, la combinaison du Kijun-Sen et du haut du drapeau de taureau crée une structure à double support.

Graphique Ichimoku journalier SOL/USDT

Le prix de Solana présente des risques de baisse. L’indice composite a créé un sommet supérieur au précédent sommet du 21 novembrest, tandis que le graphique en chandeliers montre que le plus haut quotidien actuel est inférieur au 21 novembrest haute. Cela crée une condition connue sous le nom de divergence baissière cachée – un avertissement que le lecteur actuel plus haut peut échouer.

Il est essentiel que le prix Solana clôture au-dessus du 21 novembrest ouvert de 217 $, ou la divergence baissière cachée peut repousser Solana dans le drapeau haussier et probablement encore plus bas pour tester le bas du nuage (Senkou Span B) à 184 $.