Le prix de l’Ethereum crée l’élan pour atteindre de nouveaux sommets historiques | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum développe une condition d’entrée avant un test de 5 000 $.

La surperformance du Bitcoin devrait se maintenir.

Les risques à la baisse persistent mais sont limités.

Le prix de l’Ethereum est en hausse de plus de 16% sur la semaine, reflétant une résurgence de la pression acheteuse malgré les trois dernières semaines d’incertitude. L’analyse des points et des chiffres indique qu’une opportunité d’entrée haussière est présente.

L’action des prix Ethereum se prépare pour une autre course à 5 000 $

Le prix d’Ethereum est à nouveau positionné pour être le principal leader dans l’espace des crypto-monnaies. Il a dépassé la ligne de tendance supérieure du drapeau baissier dans lequel il se négociait, empêchant tout vendeur à découvert de continuer à exercer une pression de vente supplémentaire. Le niveau de prix de 4 800 $ est la dernière zone de résistance que les traders doivent traverser pour placer Ethereum à de nouveaux sommets historiques.

Un double sommet à 4 800 $ existe actuellement sur le graphique Point and Figure d’inversion de 50 $ / 3 cases. Ce double sommet crée ce qui est probablement la dernière opportunité d’achat avant qu’Ethereum n’atteigne son nouveau sommet historique. Par conséquent, la configuration longue hypothétique est un ordre stop d’achat à 4 850 $, un stop loss à 4 600 $ et un objectif de profit à 6 250 $. L’objectif de profit projeté est dérivé de la méthode d’objectif de profit vertical dans l’analyse de points et de chiffres.

Les traders conservateurs voudront peut-être attendre un recul du double sommet actuel, puis rechercher un triple sommet à développer. De plus, les traders conservateurs pourraient attendre un modèle Bear Trap, Bearish Fakeout ou Bearish Shakeout avant de devenir longs.

Graphique Ichimoku quotidien ETH/USDT

Cependant, des risques à la baisse subsistent. Ethereum pourrait très rapidement développer un profond retracement vers le niveau de 3 300 $ malgré une cassure au-dessus de l’ancien drapeau baissier. Une divergence baissière cachée est désormais présente sur le graphique journalier d’Ichimoku, avertissant les traders que la reprise actuelle pourrait être un faux mouvement. Une clôture quotidienne qui renvoie Ethereum à l’intérieur du drapeau baissier déclencherait probablement un mouvement vers le sud et invaliderait toute opportunité d’entrée haussière sur le graphique Point and Figure.