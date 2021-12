Trois indicateurs expliquent l’impact du vidage du Black Friday sur le marché des crypto-monnaies | Cryptomonnaie

Les récentes nouvelles concernant l’apparition d’une nouvelle variante de Covid ont secoué les marchés mondiaux. La peur à son sujet s’est rapidement traduite des marchés traditionnels vers les marchés de la cryptomonnaie. Le fait que le Black Friday ait tendance à être un jour avec une faible liquidité pourrait avoir exacerbé la réaction du marché. Du jour au lendemain, le prix de Bitcoin a perdu 10% et Ethereum 12%. Outre le fait que BTC et ETH soient considérablement moins volatils que cet été, l’ETH affiche toujours une volatilité réalisée sur 30 jours supérieure à celle du BTC.

Volatilité BTC vs ETH 30-d de l’application IntoTheBlock.

Cette réaction d’aversion au risque des investisseurs a été observée à plusieurs reprises et, comme d’habitude, elle a particulièrement touché des actifs tels que les sociétés à petite capitalisation comme celles des États-Unis Russel 2000 dont le prix de l’indice a chuté de plus de 3% cette fois. Curieusement, le principal indice américain a une forte corrélation avec le BTC, jusqu’à 0,63. Cela signifie que les moments de prix au cours des trente derniers jours de BTC et de Russell 2000 ont été relativement similaires.

Corrélation historique de BTC et ETH de l’application IntoTheBlock.

En parlant de corrélations, étant donné que les mouvements de prix Bitcoin ont une forte influence sur le reste du marché de la cryptomonnaie, nous trouvons utile de vérifier quels niveaux de résistance ou de support l’indicateur In/Out of the Money Around Prix donne. L’IOMAP est utile aux commerçants pour connaître les prochains niveaux de prix auxquels les adresses devraient acheter et vendre en fonction des positions et des bénéfices des utilisateurs. C’est un excellent complément à l’analyse technique traditionnelle. On peut le considérer comme un indicateur crypto-natif de support et de résistance : utiliser les données de la blockchain pour déterminer les zones clés où se concentrent les positions des détenteurs, créant ainsi une activité d’achat et de vente.

Indicateur In/Out of the Money Around Prix de l’application IntoTheBlock

Comme on peut le voir dans l’indicateur ci-dessus, BTC a un grand pourcentage d’investisseurs qui ont acheté BTC entre 52 700 $ et 54 300 $, donc on s’attend à ce que cette fourchette de prix fonctionne potentiellement comme une zone de soutien pour que le prix rebondisse puisque les investisseurs sont généralement moins disposés de vendre leurs actifs lorsqu’ils sont à profit.

Dans l’ensemble, la perspective à long terme reste haussière pour la BTC, avec une inflation élevée laissant entendre qu’elle est plus que temporaire et les investisseurs recherchent des actifs pour la couvrir. Néanmoins, sachant à quel point le marché de la cryptomonnaie est corrélé avec les marchés traditionnels, ce serait une bonne idée de se tenir au courant de l’évolution de l’incertitude de Covid et des performances des marchés américains au cours des prochains jours.