La banque centrale chinoise propose de surveiller le métaverse et les NFT | Cryptomonnaie

La répression chinoise de la cryptomonnaie s’étend aux jetons métavers et non fongibles (NFT), a récemment laissé entendre un cadre de la Banque populaire de Chine (PBoC).

S’exprimant lors d’un sommet national sur la sécurité financière, Gou Wenjun, directeur de l’unité Anti-Money Laundering (AML) à la PBoC, a souligné les risques associés au fait de laisser les nouvelles tendances de l’écosystème crypto, telles que les NFT et le métaverse, non réglementées. Il a affirmé que, bien que les gens utilisent ces actifs numériques pour la confidentialité et l’appréciation de la richesse, ils sont également susceptibles d’être utilisés à des fins illicites telles que le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale.

L’innovation rapide du monde de la crypto nécessite des exigences plus élevées en termes de supervision des risques et de gouvernance, a déclaré le responsable d’AML, ajoutant que la nature isolée de la crypto, des NFT et des éléments basés sur le métaverse du monde réel peut être utilisée comme argent. outil de blanchiment.

Suggérant un regard objectif sur l’évolution des actifs virtuels et le développement des technologies sous-jacentes, Gou a proposé de « clarifier la répartition des responsabilités de supervision, d’améliorer la transparence des actifs virtuels et d’explorer l’utilisation de bacs à sable de supervision pour étudier et juger l’essence et la nature d’actifs virtuels.

Comme deuxième étape, Gou a déclaré que la Chine devrait renforcer la surveillance et l’analyse des transactions d’actifs numériques. Les banques et les services de paiement qui fournissent des passerelles fiat-to-crypto devraient authentifier les expéditeurs et les destinataires avec de vrais noms tout en améliorant la capacité d’identifier les transactions suspectes, a-t-il proposé.

Le responsable de la PBoC a suggéré d’améliorer l’application des nouvelles technologies et d’établir un système de traçabilité des transactions d’actifs numériques et de suivi des scènes. Un tel système appliquerait l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et d’autres technologies pour étiqueter les comptes qui traitent avec des adresses sondées.

Enfin, Gou est ouvert à l’amélioration de la coopération entre les agences de renseignement financier du monde entier afin de former une coalition internationale pour lutter contre les crimes liés à la cryptomonnaie. « Le Centre de lutte contre le blanchiment d’argent continuera d’approfondir le partage d’informations et la coopération en matière d’enquête avec 60 agences de renseignement financier étrangères », a-t-il ajouté.