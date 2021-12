Fidelity lancerait un ETF Bitcoin spot au Canada | Cryptomonnaie

Cela a été une course cahoteuse pour les investisseurs Bitcoin (BTC). En attendant que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis prenne sa décision d’approuver ou non un fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin au comptant, la société d’investissement américaine Fidelity Investments lancerait un ETF au comptant au Canada. sous réserve de l’approbation réglementaire.

Selon un tweet partagé par Erick Balchunas, analyste senior chez Bloomberg, le fonds « Fidelity Advantage Bitcoin ETF » est actuellement en attente d’inscription sur une bourse canadienne. Balchunas a également souligné que si le nouveau fonds réussissait, il deviendrait la plus grande société de gestion d’actifs proposant des services Bitcoin.

La décision de Fidelity d’offrir un FNB au comptant au Canada ne fait qu’alimenter le feu, car l’un des plus grands gestionnaires d’actifs au monde avec près de 4 000 milliards de dollars d’actifs est obligé de développer un service au Canada pour satisfaire les demandes des clients.

Fidelity n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Cointelegraph.

Pendant ce temps, la SEC délibère toujours sur l’approbation ou non d’un ETF Bitcoin au comptant, qui, selon de nombreux experts du marché, sera un succès sur le marché.

Grayscale Investments a critiqué le récent refus de la SEC américaine de l’application Spot Bitcoin ETF de VanEck, comme l’a rapporté Cointelegraph. L’opérateur du Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) affirme dans une lettre adressée à la secrétaire de la SEC Vanessa Countryman que la SEC a tort de rejeter les ETF Bitcoin au comptant puisqu’elle a désormais autorisé trois de ces produits basés sur les contrats à terme Bitcoin.

Le Canada n’est pas étranger aux FNB Bitcoin. L’introduction du FBTC pourrait ouvrir la voie à d’autres FNB au comptant sur le marché canadien. Ce serait une victoire importante pour les investisseurs car cela leur permettrait de s’exposer au Bitcoin sans avoir à se donner la peine de l’acheter et de le stocker eux-mêmes.