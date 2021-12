Aperçu du marché de la cryptomonnaie : BTC, ETH, les meilleures pièces du métaverse | Cryptomonnaie

Le terme « métaverse » est souvent attribué au roman Snow Crash de Neal Stephenson de 1992, qui dépeint des avatars réalistes se rencontrant dans des bâtiments tridimensionnels réalistes et d’autres environnements de réalité virtuelle. Le métavers, cependant, est loin d’être un phénomène de science-fiction. Si vous avez déjà joué à un jeu de rôle ou à un jeu de simulation de vie, vous avez probablement fait partie du métavers.

Essentiellement, le métavers est un monde virtuel où vous pouvez vivre plusieurs vies, choisir qui vous voulez être, vous faire des amis du monde entier et faire ce que vous voulez. Pratiquement tout ce que vous pouvez faire dans la réalité peut être fait dans le métaverse.

Il y a eu des réactions mitigées, mais la réalité est que le métavers apportera une toute nouvelle expérience de style de vie à tout le monde. Comme en témoigne la décision de Facebook de se renommer Meta en octobre, l’idée d’un monde virtuel centralisé parallèle au monde physique a fait irruption sur la scène grand public.

Morgan Stanley estime que le métaverse pourrait valoir 8 000 milliards de dollars et être la « plate-forme de médias sociaux, de streaming et de jeux de nouvelle génération ». Selon les rapports, les appareils portables et les gadgets du métaverse vaudront 100 milliards de dollars en 2030 et seront multipliés par cinq d’ici 2040.

Le concept de propriété numérique a gagné en popularité au cours des derniers mois, et la technologie censée sécuriser les expériences numériques persistantes est devenue un sujet de plus en plus brûlant, avec des jetons non fongibles (NFT) et des crypto-monnaies métaverses qui gagnent du terrain.

Présentation du Bitcoin et de l’Ether

Il est crucial de garder un œil sur les mouvements de prix du Bitcoin et des autres principales crypto-monnaies, car la plupart des prix des altcoins en sont influencés. Cela vous donnera une image plus claire du marché de la cryptomonnaie.

En novembre, le prix du Bitcoin a baissé pour afficher une perte mensuelle de 7,2% au milieu des craintes renouvelées concernant les nouvelles variantes de virus, une tendance qui s’est produite pendant la majeure partie du mois.

Actuellement, BTC montre des signes de reprise, affichant un gain de 1% au cours des sept derniers jours. Cependant, le prix est encore à environ 17% de son sommet historique de 69 044,77 $ atteint le 10 novembre. Certains rapports l’ont même décrit comme un marché baissier. En réalité, la correction actuelle du marché est la moins sévère en 2021. Les ventes massives de janvier, février et avril ont toutes atteint jusqu’à -24,2% par rapport à l’ATH, puis le prix s’est inversé. Il y a eu une baisse importante du marché de mai à juillet, où il a plongé de 54%.

Source : Glassnode

Mon opinion, comme je l’ai mentionné dans l’article précédent, est que 60 000 $ est le prochain niveau de résistance pour Bitcoin. Le prix du BTC est susceptible de grimper plus haut et plus rapidement après l’avoir franchi. La crypto-monnaie phare s’est négociée pour la dernière fois à 57 004 $, presque inchangée au cours des dernières 24 heures.

Source : TradingView

Pendant ce temps, l’ETH prend clairement de l’ampleur et est sur le point de dépasser son sommet historique de 4 878,26 $ qu’il a atteint le 10 novembre après que la société d’investissement basée à Denver Kelly Strategic Management a demandé l’approbation d’inscrire un fonds négocié en bourse à terme Ether. Pour le mois de novembre, l’ETH a gagné 9,54%. Au dernier contrôle, la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière s’échangeait à 4 699,89 $, en hausse de 3,11% au cours des dernières 24 heures.

Source : TradingView

Pourquoi des jetons métavers ?

Les cryptos ne peuvent être prédits avec certitude, car la majeure partie du battage médiatique provient de l’activité en ligne. Cependant, si vous investissez dans une pièce uniquement en fonction de son haut niveau de battage médiatique, vous jouez essentiellement votre argent. Si une crypto n’a pas d’avancée technologique potentielle pour une adoption à long terme, les commerçants ne s’y précipiteront pas. Étant donné que les crypto-monnaies métaverses ont à la fois un battage publicitaire et une base avant-gardiste, elles ont de bonnes chances de décoller.

Les 5 pièces de métaverse les plus performantes

Dans le métaverse, de nombreuses nouvelles pièces émergent rapidement. Au cours de la semaine dernière, les pièces du métaverse énumérées ci-dessous ont solidement progressé, et il semble que la tendance à la hausse pourrait se poursuivre, ce qui les rend susceptibles de devenir la prochaine grande chose.

Pour moi, ces jetons sont très cool et sont sur mon radar depuis un bon moment. Cependant, ils restent des investissements à haut risque, alors n’investissez pas plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Et faites attention de ne pas me faire aveuglément confiance à ce sujet – assurez-vous de faire vos propres recherches sur la technologie et les risques encourus.

1. DeFi degen land (DDL)

DefiDegenLand (DDL) est la monnaie native utilisée par le projet de métaverse du même nom qui s’est concentré sur Gamified DeFi et récompensant les détenteurs avec Bitcoin. Il est utilisé pour acheter des produits/NFT dans le jeu, voter pour l’avenir du métaverse DDL et gagner des récompenses.

Il a réalisé un gain hebdomadaire stupéfiant de 465%, ce qui en fait le jeton métavers le plus performant des sept derniers jours.

Au moment d’écrire ces lignes, DDL s’échangeait à 0,00001895 $, en hausse de 1,8 % au cours des dernières 24 heures. Il a atteint son ATH à 0,00002214 $ le 30 novembre et suit une tendance à la hausse. Avec sa capitalisation boursière actuelle de 2 859 732,82 $, il dispose d’une offre en circulation de 150 000 000 000 de pièces DDL et d’une offre totale de 300 000 000 000 de pièces.

Source : CoinMarketCap

2. Crédits Neos (NCR)

Le Neos Credit est la crypto-monnaie officielle du Neos Metaverse utilisée pour le transfert de valeur entre les utilisateurs et les créateurs du monde. NCR prendra également en charge Neos Jobs et Neos Store, lorsqu’ils seront mis en œuvre.

NCR a été le deuxième gagnant le plus performant, en hausse de 170% au cours des sept derniers jours. Il a un volume d’approvisionnement maximal de 50 000 000 NCR. Actuellement, le jeton est en baisse de 22% par rapport à son sommet historique de 9,42 $ atteint le 29 novembre.

Les crédits Neos se sont négociés pour la dernière fois à 7,33 $, en baisse de 5,3 % au cours des dernières 24 heures, la capitalisation boursière actuelle s’établissant à 268 659 518 $.

Source : CoinMarketCap

3. VIVRE

VIBE est un jeton ERC-20 entièrement décentralisé et immuable avec une offre de jetons fixe. Il est utilisé pour acheter des biens et services numériques dans l’écosystème VIBE. Avec sa capitalisation boursière actuelle de 32 438 469 $, il dispose d’une offre en circulation de 260 136 427 pièces VIBE et d’une offre totale de 267 000 000 pièces VIBE. Le jeton a enregistré un gain de 353,33% au cours des sept derniers jours, ce qui en fait le troisième plus performant de la semaine. VIBE est en hausse de 532% jusqu’à présent cette année. Au dernier contrôle, il s’échangeait à 0,101 $, en baisse de 24% au cours des dernières 24 heures.

Source : CoinMarketCap

4. Métaverse Starmon (SMON)

Avec un gain hebdomadaire de 75 %, SMON a été le quatrième plus gros gagnant au cours de la semaine dernière. Star Monster Metaverse est un jeu en 3D basé sur BSC. Starmon Metaverse crée un monde virtuel où les joueurs peuvent gagner des jetons grâce à des jeux et des contributions à l’écosystème. Au cours des 30 derniers jours, il a gagné 81,6%. SMON s’est négocié pour la dernière fois à 8,96 $, en hausse de 40 % en une journée. Il a brièvement atteint son sommet historique de 9,41 $ le 1er décembre 2021 et a poursuivi son rallye.

Source : CoinMarketCap

5. Monnaie de jade (JADE)

Jade Currency est un jeton BEP-20 conçu pour une transaction rapide sur Binance Smart Chain. Il est jalonnable sur toutes les plateformes. Le projet cherche à changer le monde en créant le premier marché NFT (jeton non fongible) pour les pierres précieuses comme le jade où les acheteurs peuvent les acheter en utilisant des crypto-monnaies.

Au moment d’écrire ces lignes, JADE s’échangeait à 0,1245 $ par jeton, en hausse de 50 % au cours des dernières 24 heures. Pour la semaine, la pièce a progressé d’un solide 81,91 % avec sa capitalisation boursière s’élevant à 7 153 641,81 $. Le prix de JADE est 70 % inférieur à son précédent ATH de 0,479310 $ atteint il y a trois mois, il y a donc encore de la place pour la croissance.

Source : CoinMarketCap

La capitalisation boursière totale des pièces du métaverse s’élève actuellement à 53 198 171 989,77 $. Les plus grandes pièces du métaverse par capitalisation boursière sont Decentraland (MANA), Axie Infinity (AXS), THETA, The Sandbox (SAND), Enjin (CoinENJ) et WAXP.