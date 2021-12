Bitcoin échoue pour la première fois à la clôture mensuelle du «pire des cas» et commence à moins de 57 000 $ en décembre | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) n’a pas atteint le cours de clôture de novembre exigé par l’un de ses modèles les plus connus – mais son créateur n’abandonne pas.

Dans une publication sur Twitter le 1er décembre, PlanB a déclaré qu’il donnerait un mois de plus à son modèle de sol pour faire ses preuves.

Modèle de plancher BTC en probation

Le BTC/USD aurait dû clôturer novembre dans le « pire scénario » de 98 000 $, mais une combinaison de facteurs a concouru à produire une clôture mensuelle bien inférieure.

À près de 57 000 $, la paire a fermement raté son objectif, ce qui s’est traduit par le premier échec de ce type du modèle de plancher de PlanB dans l’histoire de Bitcoin.

« Le modèle de sol manque d’abord (après avoir cloué août, septembre, octobre) », a-t-il écrit.

« Aucun modèle n’est parfait, mais c’est un gros raté et le premier en 10 ans ! Aberration/cygne noir ? Je vais donner au modèle Floor 1 mois de plus.

Plus récemment, le modèle plancher a correctement prédit les clôtures mensuelles d’août, septembre et octobre, ajoutant aux espoirs que six chiffres pourraient entrer en décembre.

Alors que de plus en plus de commerçants et d’analystes acceptent le fait que le marché haussier de 2021 pourrait prendre plus de temps que prévu pour atteindre son apogée, PlanB a réitéré que ses autres modèles de prédiction des prix BTC restent intacts.

Parmi eux se trouvent les outils populaires basés sur le stock-to-flow, ceux-ci réclamant au moins 100 000 $ comme prix moyen d’ici 2024. On s’attend toujours à ce que Bitcoin attire un prix à six chiffres avant la fin de cette année.

Un mauvais timing pour le taureau ?

La clôture de novembre a coïncidé avec une nouvelle pression à la baisse sur Bitcoin.

Panique à propos du coronavirus combinée avec le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, admettant que l’inflation ne sera pas de nature «transitoire».

Le sentiment a également pris un coup, passant de « neutre » à « peur » selon le Crypto Fear & Greed Index.

Indice de la peur et de la cupidité crypto. Source : Alternative. moi

Le modèle de plancher de PlanB, quant à lui, a du pain sur la planche pour rester un guide de prix valide – en seulement quatre semaines, il prédit un prix BTC/USD de 135 000 $.