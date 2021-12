La guilde des gardiens du jeu NFT lève 5,3 millions de dollars, la vente de jetons sursouscrite 82 fois | Cryptomonnaie

Le prochain jeu de rôle mobile basé sur NFT, Guild of Guardians, a vendu deux tranches de son jeton natif (GEMS) pour un total de 5,3 millions de dollars.

La vente de jetons, qui s’est tenue sur la liste des pièces le 30 novembre, a été sursouscrite 82 fois, avec environ 808 000 utilisateurs inscrits. Plus de 10 700 nouveaux détenteurs de GEM de plus de 100 pays ont acheté un maximum de 500 $ de jetons. Cependant, il a été interdit aux utilisateurs d’Australie, des États-Unis, du Canada et de Chine d’acheter des jetons en raison de préoccupations réglementaires croissantes.

GOG a alloué 6% du total de 1 milliard de jetons totaux à la vente CoinList, tandis que 63% de l’offre sera distribuée via des événements, des activités et un gameplay de base axés sur la communauté.

Le lancement progressif du jeu à gagner est prévu pour le premier trimestre 2022, avec 400 000 utilisateurs déjà pré-inscrits.

Le jeu provient du développeur ukrainien Stepico Games en partenariat avec la solution australienne de mise à l’échelle NFT de couche 2 Immutable X. Immutable X est la première solution de mise à l’échelle de couche 2 pour les NFT sur Ethereum et est soutenue par Galaxy Digital et Coinbase.

Le directeur du marketing d’Immutable, Nicholas Kelland, a déclaré que GOG se lance sur mobile afin qu’il soit accessible à la plupart des gens.

« Tout le monde n’a pas de plates-formes de jeu et de PC vraiment robustes, etc. Le mobile était donc un choix facile pour nous.

Le succès de l’offre DEX initiale (IDO) réussie de GOG survient alors que les jeux pour gagner deviennent de plus en plus populaires. Dans GOG, chaque actif du jeu que les utilisateurs possèdent est un NFT négociable et échangeable.

«Je pense que le concept de propriété des actifs dans le jeu est une fatalité. Et c’est une question de quand, pas si », a déclaré Kelland, ajoutant que « cela revient au concept de l’économie des créateurs de contenu et des personnes, des personnes possédant essentiellement ce qu’elles méritent de posséder ».

Cela intervient après la première vente Founder NFT en juin, qui a permis de récolter 3 millions de dollars en 24 heures. La deuxième vague a levé 5 millions de dollars et la troisième et dernière vague a levé plus de 4 millions de dollars.