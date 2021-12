Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: les altcoins récupèrent sous forme de côtelettes BTC | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin fait une course à court terme pour le niveau psychologique de 60 000 $ dans le but de monter plus haut.

Le prix de l’Ethereum se rapproche d’un nouveau test du plus haut historique à 4 880 $ après avoir augmenté de 22% au cours des cinq derniers jours.

Le prix d’ondulation cherche à collecter des liquidités au-dessus de la barrière de résistance de 1,1 $.

Le prix du Bitcoin se consolide alors qu’il essaie de monter, mais le prix Ethereum semble profiter d’un rallye à part entière alors qu’il se rapproche de l’établissement de nouveaux sommets. Le prix d’ondulation, en revanche, a du mal à trouver une dynamique haussière.

Le prix du Bitcoin s’effondre

Le prix du Bitcoin a connu une augmentation massive de la pression d’achat le 28 novembre, ce qui a entraîné une hausse de 11% au cours des deux prochains jours, poussant le BTC à 59 269 $. Alors que cette reprise s’est rapprochée des sommets de la semaine dernière à 59 608 $, elle a échoué.

Le mouvement latéral que Bitcoin voit maintenant est probablement une accumulation pour un mouvement vers le niveau de 60 000 $. Au-delà de cela, BTC tentera également de produire une clôture quotidienne au-dessus de la zone de demande, s’étendant de 58 100 $ à 61 545 $.

Cela permettra au pionnier de la cryptomonnaie de retester le niveau de 63 000 $. Si BTC parvient à produire un sommet supérieur à 65 000 $, il se lancera dans une course haussière pour établir de nouveaux sommets.

Graphique 1 jour BTC/USD

Bien que le récit expliqué ci-dessus soit haussier, il suppose que le prix du Bitcoin a suffisamment d’élan pour produire une clôture quotidienne supérieure à 65 000 $. Ne pas le faire pourrait entraîner une autre baisse qui retesterait le niveau de 53 000 $.

Une clôture quotidienne en dessous de cette barrière invalidera la thèse haussière et déclenchera un crash à 50 000 $ et même plus bas si la pression de vente augmente.

Le prix de l’Ethereum fait un retour en force

Le prix de l’Ethereum a connu une hausse massive au cours des deux derniers jours qui l’a fait grimper de 22% et se négocie à 4 751 $ au moment de la rédaction. Une poursuite de cette hausse poussera l’ETH à retester le plus haut historique à 4 880 $.

Dépasser cette zone amènera l’ETH au niveau psychologique de 5 000 $, où le jeton de contrat intelligent peut établir un nouveau sommet. Au-delà de cette zone, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que l’ETH continue son ascension à 5 500 $ et 6 000 $, surtout si BTC ne se bloque pas.

Graphique ETH/USD sur 1 jour

La thèse haussière du prix Ethereum dépend du prix du Bitcoin et de sa réaction. Un crash éclair à 53 000 $ pourrait facilement annuler les gains récents. Cependant, une consolidation ou une tendance haussière aidera le cas de l’ETH.

Si le prix d’Ethereum ne parvient pas à se maintenir au-dessus de 4 000 $ et produit une clôture quotidienne en dessous, il y a de fortes chances que l’ETH invalide la thèse haussière et conduise à une correction qui teste à nouveau 3 600 $.

Le prix d’ondulation se redresse à peine

Le prix d’ondulation est bloqué sur une tendance baissière depuis la mi-avril et ne montre aucun signe de volatilité. Quoi qu’il en soit, le prix du XRP a réussi à dépasser le niveau psychologique de 1 $ et laisse présager une petite hausse.

Une hausse de 10 % par rapport à 1 $ mettra le jeton de remise à 1,10 $ et permettra aux marqueurs du marché de collecter des liquidités au-dessus. Si l’élan haussier augmente, cette accélération pourrait passer un cran plus haut et retester le niveau de retracement de 50 % à 1,13 $.

Dans un cas très haussier, le prix Ripple pourrait brièvement dépasser le niveau de retracement de Fibonacci de 62% à 1,20 $, ce qui représente une ascension de 20% à partir de 1 $.

Graphique XRP/USD sur 6 heures

Alors que les choses semblent assez décentes pour Ripple, une ventilation du niveau de 1 $ mettra en péril sa perspective haussière. Cette décision pourrait également faire baisser le prix du XRP vers le bas de la fourchette à 0,85 $, où les acheteurs ont une autre chance de revenir.

Cependant, une clôture quotidienne en dessous de ce niveau créera un plus bas plus bas, invalidant le récit optimiste.