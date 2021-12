Les nœuds XRP gérés par Ripple se sont désynchronisés pendant plus de 5 heures, ce qui a perturbé les services de portefeuille | Cryptomonnaie

Les nœuds du grand livre public XRP « s1 » et « s2 » gérés par Ripple ne sont plus synchronisés avec le grand livre XRP pendant plus de 5 heures hier.

Le portefeuille XRP non dépositaire Xumm ne fonctionnait pas bien, perturbant l’utilisation et l’accessibilité.

Les ingénieurs Ripple travailleront sur l’augmentation de la capacité des nœuds publics.

XRP continue d’inonder les échanges, la baleine déplace 40,4 millions de jetons et vend sur Binance.

Le grand livre XRP nécessite des améliorations de son trafic lié à la « ligne de confiance » pour augmenter la capacité des nœuds à gérer simultanément les utilisateurs actifs.

Les nœuds XRP désynchronisés perturbent les services de portefeuille

Deux nœuds XRP exécutés et maintenus par Ripple et les développeurs, « s1 » et « s2 », se sont récemment désynchronisés avec le réseau. La perturbation a duré 5 heures et les utilisateurs de portefeuilles non privés comme Xuum et xrplcluster.com ont été touchés.

Bien que XRP ait un débit de 1 500 transactions par seconde (tps), cela ne tient pas compte des transactions de « ligne de confiance » sur le réseau.

Lorsque les utilisateurs prévoient de recevoir des paiements autrement que par XRP, ils ont besoin d’une ligne de confiance sur le compte émetteur de cet actif. Cela permet d’éviter le spam symbolique et donne aux utilisateurs le pouvoir de décider quels actifs détenir et recevoir sans aucun effet négatif sur le portefeuille ou le solde XRP.

La quantité de « lignes de confiance » et de jetons sur le réseau XRP a explosé au-delà des chiffres testés ou attendus. Cela a perturbé l’activité des nœuds publics du registre XRP. Les nœuds et clusters publics XRPL sont mis à l’échelle mais ne sont pas prêts pour un volume plus élevé de transactions de « lignes de confiance ».

Un analyste de crypto-monnaie, @WKahneman, a partagé son point de vue sur les défis rencontrés par XRP Ledger dans un tweet récent.

Un résumé des récents problèmes XRPL choisis parmi @WietseWind & @XummSupport fils. Beaucoup à apprendre et peut-être même les libérer de répondre aux mêmes ? est encore et encore. C’est un long fil mais voyez-le à travers. Certaines choses XRPL importantes sont en cours.

1/12https://t.co/gI3KlDyw5U – WrathofKahneman (@WKahneman) 30 novembre 2021

Les transactions sur les applications utilisant les deux nœuds sont bloquées et le passage à d’autres nœuds comme xrplcluster.com peut y créer une sauvegarde.

Les ingénieurs Ripple travaillent sur l’augmentation de la capacité des nœuds publics.

Les baleines inondent les échanges avec des jetons XRP. Une mystérieuse baleine a récemment transféré 40 millions de XRP à Binance et a vendu les avoirs. XRP n’a pas réussi à se remettre de la récente baisse des prix.

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix du XRP et ont prédit un méchant piège à traders.