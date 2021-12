Le cours de l’action Robinhood en baisse de 70 % par rapport au plus haut d’août | Cryptomonnaie

Les analystes du marché sont déconcertés par le cours de l’action HOOD tant qu’il continue d’accroître sa présence dans l’espace de négociation des crypto-monnaies.

Alors que Robinhood est aux prises avec la baisse du cours de son action, l’intensification de ses offres de crypto-monnaie pourrait-elle contribuer à améliorer les perspectives de l’entreprise ?

Robinhood est une société de services financiers qui agit également comme une plate-forme de commerce de détail pour les utilisateurs ordinaires. Il est connu pour ses actions meme et propose actuellement sept crypto-monnaies pour le trading.

Depuis le 4 août, Robinhood (HOOD) a chuté de près de 70 %, passant de son ATH de 70,39 $ à 25,94 $, et il est inférieur au prix d’introduction en bourse de 38 $ depuis des semaines. Plusieurs facteurs contribuent à la chute, comme une baisse des échanges quotidiens sur les cryptos et les mèmes alors que l’ère de la pandémie touche à sa fin et que les gens retournent dans leurs bureaux pour travailler.

Robinhood a enregistré de gros gains au deuxième trimestre 2021, lorsque le trading de Dogecoin (DOGE) a représenté 41 % des revenus totaux de Robinhood et 62 % des 233 millions de dollars générés par le trading de crypto-monnaie.

Cependant, le trading de crypto-monnaies a chuté de 79% au troisième trimestre et ne représentait que 19% de ses revenus totaux.

Chris MacDonald, un contributeur de TipRanks, pense toujours que la crypto-monnaie est la clé du succès à long terme de Robinhood.

Robinhood semble continuer à intensifier ses efforts pour devenir l’échange le plus utilisé. Ceux qui pensent que la crypto est réelle et ici pour le long terme voudront peut-être examiner de près cette entreprise dès maintenant.

Il existe également une forte demande pour que Robinhood lance sa fonction de portefeuille, qui compte actuellement plus de 1,6 million d’utilisateurs sur la liste d’attente. Cela représente environ 7 % de sa base d’utilisateurs totale à la fin du troisième trimestre 2021. Alors que certains prévoient de commercer davantage avec le portefeuille, d’autres voudront peut-être simplement retirer leurs jetons existants de la plate-forme de Robinhood.

La maison de courtage n’a rien dit de définitif sur l’inscription de Shiba Inu (SHIB). Il y a une grande pression de la communauté, y compris une pétition pour répertorier SHIB sur Robinhood qui compte actuellement 541 000 signatures. Le concurrent Kraken a lancé cette semaine le trading SHIB qui a été suivi d’une augmentation de 30 % du prix. Une telle action sur les prix peut aider à convaincre Robinhood des mérites de la cotation du memecoin étant donné le potentiel de répéter la croissance qu’il a connue à cause de la frénésie commerciale du DOGE au deuxième trimestre.

Malgré le marasme actuel des prix, Wall Street semble voir HOOD d’un bon œil pour le moment. Le Nasdaq a indiqué un objectif de cours moyen de 45 $ de 13 analystes, ce qui représente un potentiel de hausse de 73,3%.