Le prix du maillon de chaîne est prêt à s’inverser, une hausse de 30% probable pour LINK | Cryptomonnaie

Le prix du maillon de chaîne inverse sa tendance à la baisse et envisage un sommet plus élevé pour consolider la thèse haussière.

Les mesures en chaîne suggèrent que LINK est dans un lieu d’accumulation, ajoutant un vent arrière au rallye.

Une panne du niveau de support de 21,35 $ invalidera les perspectives optimistes.

Le prix du maillon de chaîne semble prêt pour un renversement de sa baisse de deux semaines alors qu’il tente de créer un sommet plus élevé. Ces perspectives sont également étayées par des métriques en chaîne, qui suggèrent la possibilité d’une accumulation aux niveaux actuels pour LINK.

Prix ​​​​du maillon de chaîne pour lancer un rallye

Le prix du maillon de chaîne a chuté d’environ 41% au cours des 18 derniers jours, créant un creux à 22,65 $, ce qui pourrait potentiellement être le point de retournement. À partir de ce point de pivot, LINK a augmenté de 14 % pour atteindre son niveau actuel de 25,93 $.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix de Chainlink continue sa hausse vers le niveau de retracement de 50% à 30,51 $. Cette montée en puissance représentera une ascension de 17% et dans certains cas, la tendance haussière pourrait s’étendre jusqu’au niveau de retracement de Fibonacci 62% à 32,40 $. Cette décision, cependant, indiquerait une hausse de 30% pour LINK.

Graphique LINK/USDT sur 6 heures

Les données techniques indiquent clairement une perspective haussière pour le jeton oracle et le modèle de la valeur marchande à la valeur réalisée (MVRV) suggère également un résultat similaire car il oscille autour de -11,5%.

Cette métrique en chaîne est utilisée pour déterminer le profit/perte moyen des investisseurs qui ont acheté LINK au cours du mois dernier. Une valeur négative indique que les investisseurs à court terme sont dans le rouge et c’est là que les détenteurs à long terme ont tendance à accumuler.

Par conséquent, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que le prix de Chainlink connaisse une réaction haussière et déclenche une reprise.

Graphique LINK MVRV 30 jours

Sur une note similaire, le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock montre que le prix de Chainlink a un chemin libre jusqu’à environ 30 $. Ici, près de 85 000 adresses ont acheté 117,45 millions de jetons LINK.

Par conséquent, ces investisseurs sous-marins pourraient se décharger de leurs avoirs si le prix de LINK atteignait leur seuil de rentabilité. Par conséquent, les participants au marché doivent prêter une attention particulière à 30 $.

LINK GIOM graphique

Indépendamment des perspectives haussières du point de vue technique et de la chaîne, il est possible que le prix de Chainlink se situe en dessous de la fourchette basse à 22,63 $ pour collecter des liquidités. Ce mouvement invalidera la thèse haussière si LINK produit un plus bas inférieur à 21,35 $.

Dans un tel scénario, le prix de Chainlink pourrait baisser pour retester un niveau de support immédiat à 20,79 $.