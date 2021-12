Le prix de VeChain envisage une augmentation de 20% alors que l’EFP rebondit hors de la zone d’achat | Cryptomonnaie

Le prix VeChain a testé avec succès la zone d’achat, s’étendant de 0,097 $ à 0,11 $, déclenchant une tendance haussière.

Une clôture décisive au-dessus de 0,12 $ confirmera un rallye et propulsera l’EFP de 20 % à 0,146 $.

Une clôture quotidienne inférieure à 0,095 $ invalidera la thèse haussière en créant un plus bas plus bas.

Le prix de VeChain est sur une tendance baissière au cours des trois dernières semaines et montre des signes d’inversion. L’élimination d’un obstacle crucial avec lequel l’EFP est actuellement aux prises confirmera le début de cette tendance haussière.

Prix ​​VeChain pour récupérer les anciens sommets

Le prix de VeChain a chuté de 44%, passant de 0,18 $ à 0,10 $ entre le 9 et le 28 novembre. Cette correction a poussé l’EFP directement dans la zone d’achat, s’étendant de 0,097 $ à 0,11 $. C’est dans cette zone que se produisent des renversements à forte probabilité et, comme on le voit, le prix de VeChain a déjà augmenté de 16% pour atteindre son niveau actuel de 0,12 $.

Alors que l’EFP oscille autour du niveau de retracement de 50 % à 0,12 $, les participants au marché doivent attendre une clôture quotidienne au-dessus de ce niveau pour entrer en position longue. Cette décision contribuera à consolider la reprise et à déclencher une ascension de 20 % à 0,146 $.

Effacer ce niveau avec suffisamment de pression d’achat pour épargner verra le prix de VeChain faire une course pour la fourchette haute à 0,16 $. Dans certains cas, l’EFP pourrait balayer les sommets oscillants à 0,17 $ et 0,18 $ pour collecter des liquidités au-dessus d’eux.

Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à une hausse de 20 à 30 % pour l’EFP.

Graphique VET/USDT sur 12 heures

Alors que les choses semblent correctes pour le prix VeChain, un retracement à 0,10 $ ou 0,097 $ sur l’EFP offrirait aux investisseurs une autre opportunité d’achat.

Cependant, si le prix de VeChain produit une clôture quotidienne en dessous du plus bas de la fourchette à 0,081 $, cela invalidera la thèse haussière.