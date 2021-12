Les développeurs d’Eth2 ont lancé un appel à la communauté pour aider à tester la fusion | Cryptomonnaie

Alors que la transition vers Eth2 se rapproche, les développeurs d’Ethereum ont lancé un programme pour les utilisateurs non techniques et les utilisateurs techniques pour aider à tester la prochaine fusion de Beacon Chain.

Les développeurs d’Ethereum (ETH) ont lancé un appel à la communauté pour aider à tester la fusion tant attendue entre le réseau principal Ethereum et la chaîne Beacon basée sur la preuve de participation (PoS).

La fusion est une étape majeure vers la transition vers Eth2 car elle verra le réseau Ethereum devenir une blockchain PoS, réduisant sa consommation d’énergie de 99%.

Le 29 novembre, le développeur d’Ethereum, Marius van der Wijden, a annoncé un nouveau programme pour impliquer la communauté dans les tests de fusion qui s’adresse à trois niveaux : les utilisateurs non techniques, les développeurs ayant une expérience limitée de la blockchain et les développeurs de blockchain hautement techniques et expérimentés.

Les tests sont le meilleur moyen de contribuer à #Ethereum. Nous lançons un nouveau programme pour impliquer la communauté dans le test de la fusion. Si vous voulez faire votre part pour amener Ethereum à Proof of Stake dès que possible et sauver l’environnement, #dm moi pic.twitter.com/WIxpRBIDPB — MariusVanDerWijden (@vdWijden) 29 novembre 2021

Pour les utilisateurs non techniques, le programme autoguidé leur fournit des tâches telles que la configuration des clients de la couche de consensus, le signalement des échecs et l’envoi de transactions.

Pour les utilisateurs techniques, ils peuvent sélectionner des objectifs tels que gérer leurs propres validateurs, déployer et tester des contrats et configurer leurs propres réseaux de test, tandis que les utilisateurs hautement techniques peuvent revoir les spécifications, proposer des blocs invalides et diviser le réseau en votant sur des blocs invalides.

Le programme appelle tous les participants à documenter autant que possible leur travail et à le partager en ligne sous le hashtag « TestingTheMerge » sur Twitter. Wijden a également dirigé la communauté vers le canal de discorde R&D Ethereum pour maintenir la communication tout au long du programme de test.

« Le programme n’est pas rémunéré, mais si vous trouvez un bug critique (problème de consensus/panique), je vous achèterai une boisson de votre choix à la prochaine DevCon ! Wijden a tease dans les grandes lignes du programme.

Selon la page Eth2 sur Ethereum.org, la fusion avec la chaîne de balises devrait s’achever officiellement d’ici le premier ou le deuxième trimestre de 2022. La fusion est considérée comme le dernier chapitre de l’évolution de la blockchain vers le consensus PoS, mais il reste encore du travail. à faire avant la fin de la transition vers ETH 2.0 et le sharding.

La dernière pièce du puzzle est la mise à niveau des chaînes Shard prévue pour la fin de 2022 (AKA « sharding »), qui verra la charge du réseau se répartir sur 64 nouvelles chaînes pour aider le réseau à faire évoluer ses capacités de manière décentralisée, dans le but d’augmenter d’augmenter les transactions par seconde et de réduire les frais de gaz dans le processus.