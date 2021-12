Une lettre au secrétaire de la SEC décrit les divergences dans son rejet des ETF au comptant Bitcoin et son acceptation des ETF à terme Bitcoin.

Grayscale Investments a riposté à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis suite au récent rejet de l’application Bitcoin ETF de VanEck.

L’opérateur du Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) a envoyé une lettre à la secrétaire de la SEC, Vanessa Countryman, le 29 novembre pour faire valoir que la SEC a tort de rejeter les ETF Bitcoin au comptant puisqu’elle a maintenant approuvé trois ETF à terme Bitcoin, un chacun de VanEck, Valkyrie et ProShares.

Grayscale soutient que la SEC n’a « aucune base pour la position selon laquelle investir sur le marché des produits dérivés pour un actif est acceptable pour les investisseurs alors qu’investir dans l’actif lui-même ne l’est pas ».

Il affirme que la SEC a violé l’Administrative Protections Act (APA) en ne traitant pas les deux produits Bitcoin ETF de la même manière.

Un ETF à terme Bitcoin permet aux traders de spéculer sur le prix futur du Bitcoin (BTC) via des dérivés, tandis qu’un ETF Bitcoin au comptant permettrait aux traders de négocier sur le prix actuel de l’actif, fonctionnant ainsi de la même manière que la détention de l’actif.

Grayscale n’est guère une partie désintéressée avec une demande déposée en octobre pour répertorier GBTC comme ETF spot Bitcoin, avec une décision possible la veille de Noël. Le 12 novembre, la SEC a rejeté la demande similaire de VanEck au motif qu’elle n’était pas conforme aux exigences de la Securities Exchange Act de 1934 (Exchange Act).

Les niveaux de gris sont en désaccord avec ces motifs de rejet.

Nous pensons que cette justification n’a pas pris en compte de manière adéquate les évolutions réglementaires et concurrentielles importantes depuis 2017, lorsque la Commission a examiné pour la première fois et rejeté la demande d’une bourse nationale de valeurs mobilières visant à coter et à négocier des actions d’un ETP Bitcoin au comptant.