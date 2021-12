First Mover Asia : le rallye du Bitcoin s’arrête après les commentaires du président de la banque centrale américaine ; L’éther monte | Cryptomonnaie

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière a vu trois jours consécutifs de gains sains se terminer après que Jerome Powell a signalé que la Réserve fédérale américaine pourrait accélérer la fin de ses politiques d’argent facile ; l’éther approche 4 800 $ avant de retomber.

Bonjour. Voici ce qui se passe ce matin :

Mouvements du marché : Bitcoin a chuté suite au commentaire du président de la Fed américaine Powell, tandis que l’éther a gagné plus de parts de marché.

Avis du technicien : les niveaux de support restent intacts, ce qui pourrait établir une fourchette de négociation serrée entre 55 000 $ et 60 000 $ BTC au cours de la journée de négociation asiatique.

Des prix

Bitcoin (BTC): 57 157 $ -1,3%

Éther (ETH) : 4 642 $ +4,4 %

Marchés

S&P 500 : 4 567 $ -1,9%

Moyenne industrielle Dow Jones : 34 483 $ -1,8 %

Nasdaq : 15 537 $ -1,5%

Or : 1 772 $ -0,80 %

Le marché bouge

Le prix du Bitcoin a chuté après que le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a averti mardi que le risque d’une hausse de l’inflation avait « augmenté », signalant que la banque centrale envisagerait d’accélérer la réduction de ses politiques d’achat d’actifs qui ont stimulé les marchés des actifs risqués.

« Une réduction plus rapide de la Fed et une augmentation [interest] les attentes de hausse des taux étaient une mauvaise nouvelle pour le bitcoin », a écrit Edward Moya, analyste de marché principal chez le courtier en devises Oanda, dans un commentaire de marché. « Le bitcoin se négocie plus comme un actif risqué qu’une couverture contre l’inflation. »

D’autre part, l’éther, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, a terminé mardi avec son quatrième jour consécutif de gains, s’échangeant au-dessus de 4 600 $, selon les données de CoinDesk.

« Ethereum est toujours le pari crypto préféré de la plupart des commerçants et il semble qu’il fera une autre course vers 5 000 $ une fois que l’appétit pour le risque reviendra », a ajouté Moya.

La domination croissante d’Ether sur le marché se reflète également sur le graphique ether-bitcoin (ETH/BTC) : le graphique quotidien ETH/BTC sur l’échange crypto Binance était en hausse de plus de 5,2%, au moment de la rédaction, selon TradingView.

Graphique journalier ETH/BTC sur Binance (TradingView)

D’autres jetons associés à la blockchain de couche 1 ont également enregistré des gains mardi, menés par le jeton LUNA de Terra blockchain, qui a enregistré un nouveau prix record.

Le point de vue du technicien

Le graphique des prix sur quatre heures du Bitcoin montre les niveaux de support/résistance (Damanick Dantes/CoinDesk, TradingView)

Les acheteurs de Bitcoin (BTC) n’ont pas réussi à maintenir le rebond des prix de lundi, bien qu’un soutien d’environ 53 000 $ à 55 000 $ pourrait stabiliser le recul actuel.

La crypto-monnaie a baissé d’environ 2% au cours des dernières 24 heures et est à peu près stable au cours de la semaine dernière.

La moyenne mobile sur 100 jours en pente descendante sur le graphique de quatre heures indique une tendance à la baisse à court terme. Cela signifie que les acheteurs ont constamment pris des bénéfices sur les rallyes au cours du mois dernier.

Récemment, le niveau de résistance de 60 000 $ a été un obstacle majeur pour les acheteurs malgré les lectures survendues sur les graphiques. Jusqu’à présent, les niveaux de support restent intacts, ce qui pourrait établir une fourchette de négociation serrée entre 55 000 $ et 60 000 $ le jour de la bourse asiatique. BTC s’échangeait autour de 57 800 $ au moment de la publication.

Événements importants

8h30 HKT/SGT (12h30 UTC) : indice des directeurs d’achat de Jibun Bank Manufacturing (nov.)

8 h 30 HKT/SGT (12 h 30 UTC) : produit intérieur brut australien (T3/YoY/QoQ)

9h45 HKT/SGT (1h45 UTC) : indice des directeurs d’achat de Caixin China (nov.)

15h HKT/SGT (7h UTC) : Ventes au détail en Allemagne (oct. YoY/MoM)